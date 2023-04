Efficiënt Charleroi gaat met de zege lopen in Westerlo

Charleroi heeft een heel belangrijke driepunter gepakt op het veld van Westerlo. De Kemphanen kwamen op voorsprong maar de efficiëntie van de Carolo's won het van Westerlo. Badji bezorgde Charleroi in de blessuretijd een 2-3 overwinning.

Westerlo snel op rozen

Met nog 4 speeldagen te gaan hadden Westerlo en Charleroi nog heel wat om voor te spelen. Charleroi leek als beste aan de partij te beginnen maar na 10 minuten stond Westerlo al 1-0 voor. De gemeten voorzet van Van Eenoo werd aan de tweede paal laag binnen gekopt door Fixelles.

© photonews

Erop en erover

Charleroi had moeite met het spel te maken maar toonde zich dodelijk op de counter. Een tiental seconden na een corner van Westerlo lag de bal immers in het andere doel na 35 minuten. Het was Vakoun Bayo die de counter van de Zebra's afwerkte op aangeven van Tchatchoua.

Enkele minuten later deden ze het opnieuw. Een voorzet van Mbenza werd aan de tweede paal in doel gewerkt door Heymans, al mocht Bolat misschien wel wat meer doen bij het schot van de aanvallende middenvelder. Heymans, ex-Westerlo, vierde zijn doelpunt niet maar zorgde er wel voor dat Charleroi met een voorsprong de rust in trok.

© photonews

De Kemphanen kwamen het beste uit de kleedkamer, vastbesloten om iets aan de achterstand te doen. Van Den Keybus en Matsuo kregen meteen kansen om de bortjes opnieuw gelijk te hangen maar Koffi stond telkens in de weg met een redding.

Dolle slotfase

In het slot leek Koffi zich helemaal tot matchwinnaar te kronen met een redding op lage schuiver van Van Den Keybus maar in de 88e minuut kreeg Westerlo een strafschop na contact tussen Tchatchoua en Nene. De pas ingevallen Dierckx zette zich achter de bal en zette Westerlo op gelijke hoogte.

© photonews

Dan toch een puntendeling of nog een overwinning voor de Kemphanen? Allesbehalve want na doorkoppen van Bayo fusilleerde Badji het doel van Bolat van net buiten de 16 waardoor het toch nog 2-3 werd.

In de laatste seconden zorgde Chadli nog bijna voor de 3-3 door vanuit een heel schuine hoek Koffi te verslaan maar zijn kopbal werd door Kayembe nog van de lijn gehaald.

Door de overwinning is Charleroi net als Cercle Brugge over Anderlecht gesprongen in het klassement naar plaats 8. Westerlo lijkt de strijd voor play off 1 te moeten opgeven en zal zich moeten focussen op een plekje bij de top 8.