Westerlo niet tevreden met manier van spelen Charleroi: "Op het randje van agressief"

Westerlo lijkt de strijd voor PO I te moeten staken. Na de nederlaag thuis tegen Charleroi lijkt de top 8 het hoogst haalbare.

"Maar er zat meer in", opent kapitein Lukas Van Eenoo meteen na de wedstrijd. "Het was een moeizame eerste helft maar in de tweede helft reageerden we dan weer heel goed met enkele kansen waarbij hun keeper het verschil maakte", analyseert Van Eenoo.

In de eerste helft kregen enkele spelers te maken met Charleroi-verdediger Ozornwafor die tijdens de rust met een geel karton achter zijn naam gewisseld werd door Mazzu. "In die fase waarin hij geel pakt, kon ook rood getrokken worden dus dat is wel een belangrijke fase voor het verloop van de wedstrijd. Ze speelden echt op het randje van agressief", vindt de middenvelder.

Lucky goal Badji?

Maar Charleroi bleef met 11 op het veld staan en ging in de blessuretijd ook nog eens met de zege aan de haal door een fraai doelpun van Badji. "Met zijn mindere voet", weer Van Eenoo. "Als hij 10 keer trapt van daag, gaat gij 9 keer over of in de handen van Sinan..."

"Vorige wedstrijd wonnen we in de laatste minuut, nu niet. Nu moeten we ons opladen voor de verplaatsing naar Anderlecht. We hebben dit seizoen genoeg goede dingen getoond en zullen zeker niet alles veranderen na deze nederlaag", besluit hij strijdvaardig.