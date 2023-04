De Roeck haalt uit naar de VAR na nederlaag tegen Charleroi: "Integriteit van mijn spelers kwam in gevaar"

Geen overwinning voor Westerlo thuis tegen Charleroi. De Kemphanen kwamen nochtans op voorsprong en in de blessuretijd stond het nog gelijk, maar Badji zorgde ervoor dat de Zebra's met de drie punten huiswaarts keerden.

Wedstrijden verliezen die je niet verdient te verliezen

"Een gelijkspel is het minste dat we verdienen", klinkt het bij een ontgoochelde Westerlo-trainer Jonas De Roeck na afloop van de wedstrijd. "We spelen een goede wedstrijd en hebben na de 1-0 ook controle over de wedstrijd. Enkel vanaf het eerste tegendoelpunt tot aan de rust verliezen we even de controle. Tegen een ploeg in een positieve ploeg zoals Charleroi wordt dat hard afgestraft", zucht De Roeck.

"We krijgen veel kansen om te scoren tegen een ploeg die goed georganiseerd opgesteld staat en scoren 2 keer maar dat had ook meer kunnen zijn. Na de 2-3 hebben we zelfs nog een kans om de 3-3 te maken. Soms heb je van die wedstrijden dat je het niet verdient om te verliezen maar dat wel doet", gaat hij verder.

VAR-interventies

Zoals vaak, speelde ook de VAR een prominente rol in deze wedstrijd. Zo floot Lambrechts eerst niet voor een overtreding van Ozornwafor, moest hij van de VAR naar de beelden gaan kijken en trok Lambrechts toch nog een gele kaart. In de tweede helft draaide de VAR een strafschop in het voordeel van Westerlo terug.

"Die penalty was misschien wel te licht", beseft De Roeck. "Maar die gele kaart... Ik denk dat de integriteit van onze speler wel in het gevaar gebracht werd. Ze zijn er enkele keren stevig ingekomen met gevaar op blessures, dus daar mocht wel harder opgetreden worden. Al verliezen we vandaag niet door die beslissingen", besluit hij.