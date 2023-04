Bij KAA Gent denken ze nu al aan Union SG: "De moeilijkste tegenstander in onze competitie"

Gisterenavond speelde KAA Gent tegen RFC Seraing (0-5) op de 31e speeldag van de Jupiler Pro League. De Buffalo's hebben hun vierde plaats in het klassement eenvoudig kunnen behouden.

Gent staat nu vijf punten voor op de aartsrivalen van Club Brugge en kan uitkijken naar de topwedstrijd tegen Union Sint-Gillis volgend weekend. Er zal, op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie, met een vergrootglas naar die wedstrijd gekeken worden.

"Het wordt een uitdaging. Dit seizoen zijn we altijd onmachtig geweest tegen Union. Ik blijf erbij dat zij de meest energieke ploeg en de moeilijkste tegenstander in eerste klasse zijn. Het wordt een Europese wedstrijd op hoog niveau, als je kijkt naar de manier waarop zij spelen in de Europa League. We zullen ons best moeten doen om iets te halen tegen deze ploeg", vertelde Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie.