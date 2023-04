Harde taal bij Seraing nu het op rand van de degradatie staat: spelers krijgen een ernstige waarschuwing

Als Eupen zou stunten tegen Anderlecht, is de degradatie voor Seraing al een feit. In elk geval lijkt die degradatie onafwendbaar en dus is er ook geen reden meer om de harde taal te schuwen.

Seraing liet zich al te makkelijk naar de slachtbank leiden tegen Gent (0-5). "Dit is het scenario waar ik al enkele weken voor vreesde", erkende trainer Jean-Sébastien Legros bij Eleven. "Bij bepaalde spelers was er niet veel fierheid meer. Dat merkte je in de attitude. Sommigen deden niet wat nodig is als je profspeler bent."

"De ingesteldheid was er de vorige matchen wel nog, deze keer niet", stelde Legros vast. "Dat is spijtig. Het was een kans om iets positief te tonen en dat was niet het geval. Bepaalde mensen moeten in de spiegel kijken. We zullen verder doen met zij die het verdienen", klinkt het fors.

Domme tegendoelpunten

De cijfers spraken zaterdagavond op Le Pairay dan ook boekdelen. "We hebben ook doelpunten op een domme manier weggegeven aan Gent. Dan is het onmogelijk om iets positief op te noemen."