Van Crombrugge wordt dan toch niet vervanger Boeckx, Riemer geeft meer uitleg

De match in Eupen was ook de laatste van Frank Boeckx als keeperstrainer van Anderlecht. Na de match ging hij afscheid nemen van de fans en die sloten hem in de armen. Brian Riemer sprak achteraf van een groot verlies.

Voor Riemer was Boeckx immers heel belangrijk. "Hij is niet alleen een goeie doelmannentrainer, maar hij hielp me ook met het tactische sinds ik hier ben", aldus de Deen. "Hij was héél belangrijk in mijn staf en ik ben er niet blij mee."

"Ik heb een maand lang geprobeerd om hem en zijn vrouw te overtuigen. Maar ik begrijp het ook. Hij heeft twee kleine kinderen thuis en moet zich nu concentreren op het vader zijn. Ik ben blij voor hem, maar zijn vrouw is nog blijer."

De komende week of twee weken neemt Van Crombrugge over, maar niet tot het einde van het seizoen. "We hebben een akkoord met een nieuwe doelmannentrainer. Hij komt niet uit België. Maar tot het helemaal in orde is, zullen we het intern oplossen."