Bij afwezigheid van Slimani toont Raman zijn waarde, maar stelt ook verwachtingen bij: "Dat ga ik niet doen"

Benito Raman heeft zijn belang voor Anderlecht nog eens bewezen. In moeilijke omstandigheden scoorde hij het enige doelpunt van de match en hield zijn ploeg zo in de top acht.

Doepunt nummer 5 dit seizoen voor Benito Raman. En 't was een belangrijke. Bij afwezigheid van Islam Slimani werd er ook op hem gerekend. "Zoals we altijd zeggen, het belangrijkste zijn de drie punten... maar ik ga niet verbergen dat het ook op persoonlijk vlak genieten is", glimlachte Raman na de wedstrijd.

"Mijn start van het seizoen was een beetje moeilijk, maar ondertussen heb ik 5 doelpunten en gaat het vooruit. Ik ben geen spits die 2 doelpunten maakt in elke wedstrijd."

"Onze wedstrijd was 70 minuten goed en daarna hadden we het fysiek zwaar. Het gebeurt vaak na interlandpauzes, maar dat is geen excuus", zei hij na afloop. "In dit soort fysieke wedstrijd waarin we de bal hadden moeten houden, is het waar dat Slimani belangrijk voor ons is."

We hadden het leven van Raman een stuk makkelijker kunnen maken

Brian Riemer was ook in zijn nopjes met het goede werk van Raman. "Benito en Islam zijn twee heel verschillende spelers. We hadden het leven van Raman een stuk makkelijker kunnen maken door van achteren beter op te bouwen, wat ons bij vlagen lukte", stelde de Anderlecht-coach.

"Het spel werd al snel heel fysiek en de ref liet veel toe. Natuurlijk is Slimani in deze gevallen een troef want hij blijft staan als je erop inbeukt", glimlacht Riemer. "Raman heeft meer moeite met deze situaties. Maar al met al deed hij zijn werk en maakte hij dit mooie doelpunt."