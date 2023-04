Einde verhaal bij Anderlecht? Statistieken tonen aan dat ouderdomsdeken onder Riemer amper nog rendement haalt

Onder Brian Riemer hebben veel spelers progressie gemaakt. In het nieuwe spel van Anderlecht blijft Lior Refaelov echter wat achter. De Israëli wordt eind deze maand 37 en stilaan lijkt het erop dat hij geen nieuw contract meer zal krijgen.

Refaelov viel gisteren uit met een knieblessure. Hij was aangeduid als vervanger voor Yari Verschaeren aangezien hij het meest creativiteit kan bijbrengen. Maar het was pas de derde basisplaats die hij kreeg onder Brian Riemer.

Niet meer beslissend

Terwijl hij dit seizoen onder Felice Mazzu nog drie goals en acht assists zorgde en zelfs in de korte interimbeurt van Robin Veldman drie keer scoorde, heeft hij onder Riemer nog geen enkele belangrijke statistiek (0 goals, 0 assists) kunnen voorleggen in 15 matchen. In die 15 matchen verzamelde hij 599 minuten.

Anderlecht is een heel ander spel gaan spelen onder de Deen. Veel sneller met meer druk naar voor en uitgaande van een snelle recuperatie van de bal. Da's niet meer weggelegd voor de bijna 37-jarige Refaelov, hoe graag hij ook gezien wordt in de kleedkamer. En ook geapprecieerd wordt door de coaching staf.

Tandje bij

Naar volgend seizoen toe willen de twee Denen (Riemer en Fredberg) zelfs nog een tandje bijsteken en zal volume nog belangrijker worden. Dat zal ook te zien zijn in de transfers. Anderlecht is dan ook op zoek naar een vervanger voor Verschaeren, want hij had wel die grote motor.

Alles opgeteld lijkt het dan ook einde verhaal te worden voor Refaelov. Of mogelijk vinden ze voor hem nog een plaats in de organisatie van de club. Hij heeft hen door moeilijke tijden geholpen en zorgde in 86 matchen toch voor 25 doelpunten en 13 assists. Een plek bij de jeugd zou een optie zijn.