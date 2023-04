Riemer begreep er niks van, zelfs Vertonghen maakte zich boos op ploegmaat: "Ik weet het zelf ook niet"

Bij Anderlecht was er 70 minuten geen vuiltje aan de lucht. De Brusselaars stonden dan wel slechts 1-0 voor op het veld van Eupen, maar je had niet het gevoel dat ze het uit handen gingen geven. En dan kwamen die laatste twintig minuten...

Anderlecht kroop vier keer door het oog van de naald. Lambert, Prevljak (2x) en Davo hadden allemaal héél grote kansen op de 1-1. Mogelijk zelfs op winst. Het probleem van paars-wit was dat ze 70 minuten van achteruit opbouwden, maar dat daarna lieten varen.

Doelman Bart Verbruggen weigerde nog om de bal kort af te spelen op Vertonghen of Debast, maar gaf er telkens een lel naar voor op. Jan Vertonghen werd er zichtbaar lastig van en ook Brian Riemer begreep er niets van.

We were bullied

De coach van Anderlecht begroef zijn gezicht in zijn handen toen we hem de vraag stelden. "Je hebt volledig gelijk. Ik weet het echt niet waarom ze dat deden. Het is natuurlijk een jonge ploeg en ze voelen de druk. Alles wordt beslist in de komende weken en ze worden nerveuzer."

"Maar ja, we hadden volledige controle. 60 procent balbezit zelfs op het einde van de match. Maar die laatste 15 minuten waren niet goed. Dat heb ik na de match ook gezegd: ik heb geen moeite om lelijk te winnen tegen een tegenstander die er hard ingaat, maar we mogen nooit de controle afgeven."

En Eupen haalde regelmatig eens de hakbijl boven. "De ref liet veel toe. Ik heb ook gezegd tijdens de rust dat we een tandje moesten bijsteken qua agressiviteit, want we werden 'bullied'. Dat was beter, tot dat laatste kwartier."