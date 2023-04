Jongeling Anderlecht behoort ineens tot uitblinkers: "De toekomst oogt mooi"

De absolute uitblinker bij Anderlecht in Eupen was wellicht wel Majeed Ashimeru. Die was overal te vinden op het middenveld. Maar daarnaast was vooral Moussa N'Diaye een lichtpunt.

N'Diaye begint zich steeds beter te voelen in het systeem van Anderlecht. In tegenstelling tot Sardella neemt hij meer risico's in de opbouw en dribbelt zich regelmatig tot aan de zestien van de tegenstander. Het zorgt voor meer gevaar, zoals tegen Eupen. De 20-jarige Senegalees werd vorige zomer overgenomen van Barcelona B en is technisch meer dan begaafd. "Hij toonde aanvallende moed vandaag en verdedigde ook sterk. Hij deed een paar fantastische tackles om het gevaar eruit te halen", was Brian Riemer lovend. N'Diaye werd gezien als oplossing voor de toekomst, maar staat er sneller dan verwacht. Hij werd bij de Futures weggehaald en heeft toch al 20 wedstrijden voor de A-ploeg gespeeld. "Hij is nog een jongen", zei Riemer verder. "Er zit nog veel meer aan te komen. De toekomst oogt mooi."