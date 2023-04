OH Leuven kwam niet voor nederlaag naar Genk: "Konden zelfs nog op voorsprong komen"

Met nog drie speeldagen te gaan heeft OH Leuven 6 punten achterstand op de achtste plaats. Play offs spelen lijkt onmogelijk voor de Leuvenaars, daarvoor waren punten nodig tegen RC Genk zondagmiddag.

Na een zwakke eerste helft en een 1-0 ruststand leek puntengewin er niet in te zitten voor de bezoekers uit Leuven. Maar na een strafschop kwamen ze opnieuw in de wedstrijd en hielden ze Genk tot in de 88e minuut in bedwang.

"Het was een open wedstrijd na die 1-1", vertelt Siebe Schrijvers na de partij. "We hebben wel wat voor ons doel moeten hangen maar dat weet je als je naar Genk komt dat het een lastige partij kan zijn. Maar we konden in de tweede helft ook 1-2 voor komen en dan kan de wedstrijd er helemaal anders uit zien. We kwamen er een paar keer nog goed uit maar de laatste pass lukte niet", klinkt het.

Casper De Norre treedt zijn ploegmaat bij: "Het kon alle kanten uit na de gelijkmaker en we hadden zeker nog onze momenten op de counter. Jammer genoeg gaat de overwinning nog naar Racing Genk."

OH Leuven speelt nog thuis tegen Mechelen en Standard, tussenin trekken ze naar Oostende.