Eerlijke Noa Lang reageert na twee doelpunten en vingertje op de mond: "Dat vind ik net leuk"

Club Brugge haalde het al bij al makkelijk op bezoek bij KV Mechelen: 0-3. Met dank aan Noa Lang, die zo iedereen het zwijgen oplegde. Al had zijn vingertje daar weinig mee te maken.

Noa Lang eiste snel in de wedstrijd een strafschop op, zette die feilloos om en kwam dan met een vingertje op de mond om dat te vieren.

Geen verwijzing naar de kritiek die hij de voorbije weken en maanden soms kreeg, geeft de Nederlander zelf aan. "Neen, dat is gewoon mijn handelsmerk. Ik doe dat altijd en bedoel er niets speciaal mee."

© photonews

De supporters van Mechelen waren alvast ook gepikeerd en kwamen met gezangen voor Lang. "Hij is te zwak voor Amsterdam", klonk het onder meer.

Motiverend

"Ja, ik verstond wat ze zongen, al heb ik het nog moeilijk soms met dat Vlaams. Eerlijk? Ik vind het wel leuk als supporters over me zingen of me uitfluiten."

"Dat motiveert me alleen maar meer. Daravoor ben ik uiteindelijk voetballer geworden", aldus Noa Lang die met een tweede doelpunt ook meteen de fans van Mechelen de mond snoerde.