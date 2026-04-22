Datum: 22/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Tijd begint te dringen voor Union SG tegen KAA Gent!

Bij de thuisploeg heeft coach Hubert geen reden tot wisselen. Lopes da Silva was onzeker bij de bezoekers en kan niet spelen, terwijl ook Dean en Hong hun plaats verliezen aan Omgba, Duverne en Goore. Volg de match hier LIVE en op de voet!

90
 Opstootje tussen Dean en Biondic, maar het feest gaat niet door.
88
 Corner op corner nu. Roef nog een keertje er goed tussen. De tijd is nu echt wel kort.
85
 Ook wat wissels bij Gent. Kan Cissé het verschil maken voor de Buffalo's?
85
 Vervangen Aimé Omgba
Ingevallen Atsuki Ito
83
 5-1 voor Club Brugge. Union heeft natuurlijk niet meer nodig dan 1-0 om hetzelfde resultaat te bekomen. Nog eens een hoekschop!
82
 Vervangen Kamiel Van de Perre
Ingevallen Rob Schoofs
82
 Vervangen Anan Khalaili
Ingevallen Louis Patris
81
 Khalaili met een spierverrekking zo lijkt het wel. Hij gaat er meteen af.
79
 Ondertussen zijn er ook wat nieuwkomers tussen de lijnen gekomen. Maken zij het verschil?
77
 De tijd begint stilaan te dringen voor beide ploegen. Nog een kwartiertje en nog geen goals.
74
 Scherpen bokst een vrije trap van De Vlieger weg. Meteen de omschakeling, maar daar komt niets van.
74
 Vervangen Anouar Ait El Hadj
Ingevallen Mohammed Fuseini
74
 Vervangen Kevin Rodriguez
Ingevallen Raul Florucz
71
 Teruglegger in de "45" zoals dat heet, maar het balletje is niet stevig genoeg om Roef écht te verontrusten.
68
 Halfweg de tweede helft. Wat krijgen we nog?
66
 Union SG dreigt meer na de pauze, maar tot grote kansen komen ze niet.
66
  Gele kaart voor Jean-Kevin Duverne
63
 Een vrije trap levert niks op. Ook de herneming van Sykes is een plukbal voor Roef
63
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Ousseynou Niang
62
  Gele kaart voor Tibe De Vlieger
61
 En 4-1 in Brugge. Het spektakel komt uit een wedstrijd, de spanning uit de andere.
59
 3-1 in Brugge, Union weet wat het moet doen.
56
 Vervangen Michal Skoras
Ingevallen Max Dean
56
 Vervangen Hyllarion Goore
Ingevallen Abdelkahar Kadri
56
 Kopbal vanuit de corner, over de kooi van Roef.
53
 Ondertussen is het 2-1 in Brugge, maar in Brussel blijft het zonder goals voorlopig.
51
 Plots de kopbal, maar Roef pakt!
48
 Veel intenties meteen van de thuisploeg. Rodriguez gaat er stevig in.
46
 De bal rolt opnieuw in het Dudenpark.
45+20
 Zelfs geen extra tijd, meteen naar binnen zonder goals.


Scheidsrechter 		Rust


44
 Het ziet er naar uit dat we met 0-0 gaan rusten.
42
 Neen, het is een kansarme eerste helft. Na de pauze beterschap?
40
 Voorzet vanop rechts, Scherpen zit er goed tussen.
37
 We kabbelen richting rust. Wat krijgen we hier nog?
34
 Schot Khalaili, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk.
31
 Halfuur ver. We zitten op onze honger.
29
 Steriele druk van de thuisploeg. De beste kans is voorlopig kog altijd die voor Goore.
26
 Eerlijk? We hadden misschien wat meer verwacht van deze match. Gent houdt goed stand.
23
 Sykes met de kans, net niet.
21
 Voorlopig is de match best in evenwicht. Union SG probeert een stug Gent te omzeilen.
18
 De aanwezigheid van Duverne in plaats van Lopes da Silva kon het al doen vermoeden: KAA Gent speelt met drie achteraan.
16
  Gele kaart voor Michal Skoras
15
 KV Mechelen doet al iets terug in Brugge, dus voorlopig is de kloof opnieuw vier punten.
12
 Goore met dé kans, maar hij kopt van dichtbij naast.
9
 KAA Gent zet bij momenten wel druk op de ketel, maar tot op heden levert dat weinig op.
6
 Hugo Vetlesen heeft er in Brugge snel 1-0 van gemaakt. Union SG weet dus dat het zelf ook moet scoren om virtueel vier punten voorsprong te houden.
4
 KAA Gent geeft knullig een hoekschop weg. Sykes kopt, maar andermaal geen grote kans.
2
 Meteen een corner voor Union SG, maar Roef moet niet tussenbeide komen.
1
 De bal rolt in het Dudenpark!
1
 Union SG - KAA Gent: 0-0

Vooraf
Bij de thuisploeg heeft coach Hubert geen reden tot wisselen. Lopes da Silva was onzeker bij de bezoekers en kan niet spelen, terwijl ook Dean en Hong hun plaats verliezen aan Omgba, Duverne en Goore. Kanga blijft dus gewoon in de basiself.
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.6 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/25 (20%)
Mac Allister Kevin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Burgess Christian 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Sykes Ross 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/56 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Khalaili Anan 82' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/11 (100%)
Van de Perre Kamiel 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Zorgane Adem 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 47/58 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Smith Guilherme 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 74' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
Rodriguez Kevin 74' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Biondic Mateo 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 16' 6.1 -
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 8' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Niang Ousseynou 27' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Patris Louis 8' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 16' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.5 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/25 (28%)
Van Der Heyden Siebe 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Volckaert Matties 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/15 (6.7%)
Hashioka Daiki 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Araujo Tiago 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Duverne Jean-Kevin   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
De Vlieger Tibe   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Skoras Michal   56' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Omgba Aimé 85' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Kanga Wilfried 85' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Goore Hyllarion 56' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 5' 6.5  
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 34' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Hong Hyun-Seok 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 34' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vernemmen Hannes 0'  
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

21/04 1

KAA Gent speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen STVV. In de tweede helft kregen we met Aimé Omgba een nieuwe naam tussen de lijnen. Hij mocht zo nog eens 45 minuten spe...

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

21/04 2

Het was een pijnlijk moment afgelopen weekend in de wedstrijd van KAA Gent tegen STVV. De supporters floten hun eigen speler Wilfried Kanga uit en bij zijn wissel was er ap...

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00 4

Wilfried Kanga ligt steeds moeilijker bij een deel van het Gentse publiek. Hein Vanhaezebrouck keurt het uitjouwen van een eigen speler af, maar begrijpt tegelijk wel waaro...

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
