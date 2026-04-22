LIVE: Tijd begint te dringen voor Union SG tegen KAA Gent!

90

Opstootje tussen Dean en Biondic, maar het feest gaat niet door.



88

Corner op corner nu. Roef nog een keertje er goed tussen. De tijd is nu echt wel kort.



85

Ook wat wissels bij Gent. Kan Cissé het verschil maken voor de Buffalo's?



85

Aimé Omgba

Atsuki Ito





83

5-1 voor Club Brugge. Union heeft natuurlijk niet meer nodig dan 1-0 om hetzelfde resultaat te bekomen. Nog eens een hoekschop!



82

Kamiel Van de Perre

Rob Schoofs





82

Anan Khalaili

Louis Patris





81

Khalaili met een spierverrekking zo lijkt het wel. Hij gaat er meteen af.



79

Ondertussen zijn er ook wat nieuwkomers tussen de lijnen gekomen. Maken zij het verschil?



77

De tijd begint stilaan te dringen voor beide ploegen. Nog een kwartiertje en nog geen goals.



74

Scherpen bokst een vrije trap van De Vlieger weg. Meteen de omschakeling, maar daar komt niets van.



74

Anouar Ait El Hadj

Mohammed Fuseini





74

Kevin Rodriguez

Raul Florucz





71

Teruglegger in de "45" zoals dat heet, maar het balletje is niet stevig genoeg om Roef écht te verontrusten.



68

Halfweg de tweede helft. Wat krijgen we nog?



66

Union SG dreigt meer na de pauze, maar tot grote kansen komen ze niet.



66

Gele kaart voor Jean-Kevin Duverne





63

Een vrije trap levert niks op. Ook de herneming van Sykes is een plukbal voor Roef



63

Guilherme Smith

Ousseynou Niang





62

Gele kaart voor Tibe De Vlieger





61

En 4-1 in Brugge. Het spektakel komt uit een wedstrijd, de spanning uit de andere.



59

3-1 in Brugge, Union weet wat het moet doen.



56

Michal Skoras

Max Dean





56

Hyllarion Goore

Abdelkahar Kadri





56

Kopbal vanuit de corner, over de kooi van Roef.



53

Ondertussen is het 2-1 in Brugge, maar in Brussel blijft het zonder goals voorlopig.



51

Plots de kopbal, maar Roef pakt!



48

Veel intenties meteen van de thuisploeg. Rodriguez gaat er stevig in.



46

De bal rolt opnieuw in het Dudenpark.



45+20

Zelfs geen extra tijd, meteen naar binnen zonder goals.



44

Het ziet er naar uit dat we met 0-0 gaan rusten.



42

Neen, het is een kansarme eerste helft. Na de pauze beterschap?



40

Voorzet vanop rechts, Scherpen zit er goed tussen.



37

We kabbelen richting rust. Wat krijgen we hier nog?



34

Schot Khalaili, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk.



31

Halfuur ver. We zitten op onze honger.



29

Steriele druk van de thuisploeg. De beste kans is voorlopig kog altijd die voor Goore.



26

Eerlijk? We hadden misschien wat meer verwacht van deze match. Gent houdt goed stand.



23

Sykes met de kans, net niet.



21

Voorlopig is de match best in evenwicht. Union SG probeert een stug Gent te omzeilen.



18

De aanwezigheid van Duverne in plaats van Lopes da Silva kon het al doen vermoeden: KAA Gent speelt met drie achteraan.



16

Gele kaart voor Michal Skoras





15

KV Mechelen doet al iets terug in Brugge, dus voorlopig is de kloof opnieuw vier punten.



12

Goore met dé kans, maar hij kopt van dichtbij naast.



9

KAA Gent zet bij momenten wel druk op de ketel, maar tot op heden levert dat weinig op.



6

Hugo Vetlesen heeft er in Brugge snel 1-0 van gemaakt. Union SG weet dus dat het zelf ook moet scoren om virtueel vier punten voorsprong te houden.



4

KAA Gent geeft knullig een hoekschop weg. Sykes kopt, maar andermaal geen grote kans.



2

Meteen een corner voor Union SG, maar Roef moet niet tussenbeide komen.



1

De bal rolt in het Dudenpark!



1

Union SG - KAA Gent: 0-0



