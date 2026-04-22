Datum: 22/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4

LIVE Vanaken maakt nog de 5-1 na misser van doelman Miras

Drie dagen na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Union ontvangt Club Brugge thuis KV Mechelen. Recht blauw-zwart de rug of kan KV Mechelen nog eens punten pakken?

Tijd   90+1' 3" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
89
 Snelle counter van Club, maar Vermant wacht te lang om mee te geven met Tzolis. KV Mechelen is teruggekeerd en kan het gevaar onschadelijk maken.
88
 Van Brederode kan nog knallen vanop de rand van de zestien, maar de bal gaat over.
87
  Gele kaart voor Mory Konaté
86
 Vervangen Hans Vanaken
Ingevallen Gustaf Nilsson
85
 Vervangen Bouke Boersma
Ingevallen Mauro Lenaerts
Bij KV Mechelen maakt Lenaerts nog zijn debuut, hij kwam in de winter over van Lierse.
82
 Ook Vermant wil nog scoren, maar Miras houdt de bal uit zijn doel.
81
 Vervangen Hugo Vetlesen
Ingevallen Cisse Sandra
78

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken
Een van de makkelijkste doelpunten uit de carrière van Hans Vanaken. Mechelen-doelman Miras lost een voorzet van Siquet en de bal valt voor de voeten van Vanaken, de kapitein kan vanop een meter de bal binnentikken.
78
 Decoene zet zich door tot in de zestien van Club, maar Tzolis is hem gevolgd en trapt de bal weg.
75
 Onyedika plaatst de bal met links, zijn poging gaat net naast.
73
 Aan elke kant zijn er drie wissels doorgevoerd, maar de drie punten lijken toch al binnen te zijn voor Club. Nog iets meer dan een kwartier.
71
 Vervangen Aleksandar Stankovic
Ingevallen Raphael Onyedika
71
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Romeo Vermant
71
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Bjorn Meijer
68
 Vervangen Therence Koudou
Ingevallen Keano Vanrafelghem
68
 Vervangen Bill Antonio
Ingevallen Massimo Decoene
68
 Vervangen Fredrik Hammar
Ingevallen Gora Diouf
66
 Daar was bijna de 5-1, maar Miras voorkomt met een prima save dat Stankovic zijn tweede van de avond maakt.
61
 Net als een maand geleden in de competitie staat het 4-1, Club lijkt de drie punten binnen te hebben.
60

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Hugo Vetlesen)
Vetlesen stuurt Tresoldi diep, de Duitse spits trapt de 4-1 in de korte hoek binnen.
56

Goal 		Doelpunt van Carlos Forbs (Hans Vanaken)
Club staat snel aan de overkant en Vanaken vindt Forbs. De Portugees kapt met zijn rechter naar buiten en legt de bal dan overhoeks binnen, de voorsprong van Club is nu wat geruststellender.
52
 Na een overtreding op Tresoldi in de middencirkel vraag Ivan Leko om een gele kaart, maar hij krijgt er zelf één van Van Driessche.
49
 Tzolis blijft uitwijken naar rechts en haalt dan uit, maar zijn gekraakt schot gaat over.
46

Goal 		Doelpunt van Aleksandar Stankovic
Hammar laat een voorzet van Siquet schieten en Stankovic pikt op. Met zijn rechter knalt de Serviër de bal vanop de rand van de zestien buiten het bereik van Miras.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Mechele verliest op het middenveld de bal en Antonio kan zich doorzetten op de flank, zijn voorzet waait echter over alles en iedereen over de zijlijn.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
41
 KV Mechelen komt wat onder de druk uit en kan Club wat meer weghouden van doelman Miras.
39
 Vanaken legt een vrije trap vanop zo'n 25 opzij voor Stankovic, zijn lage schot wijkt af op de muur en is geen probleem voor Miras.
37
 Seys pompt de bal in de zestien, Servais kan weghalen.
35
 Siquet blijft goede met slechte zaken afwisselen, zijn pass richting Tresoldi is te kort en zo kan Mechelen de bal ontzetten.
33
 Siquet neemt een botsende bal op de slof, die richting de kruising gaat. Miras kan nog net in corner duwen. Vanaken kan koppen op die hoekschop, maar in de handen van de KVM-doelman.
31
 Mrabti op de paal
Op een voorzet zet Mrabti aan de eerste paal nog zijn voet ertegen, de bal gaat tegen de paal.
29
 Stankovic probeert het met een schot van buiten de zestien, de bal wijkt af en verdwijnt in corner. Aan de tweede paal kan Stankovic zelf koppen, maar in de handen van Miras.
29
 Forbs haalt de achterlijn en zet voor, maar niemand van Club kan bij de bal.
27
 Koudou zet voor op links, Mechele kan wegwerken aan de tweede paal.
25
 Forbs wordt nog eens diep gestuurd op rechts, maar nu glijdt hij uit. Hij forceert wel nog een ingooi voor KV Mechelen aan de cornervlag.
24
 Sinds de gelijkmaker is Club Brugge wat stilgevallen, doelman Miras heeft geen werk meer gehad. Het is zoeken naar een opening voor blauw-zwart.
23
 Mrabti loopt tegen de elleboog van Vanaken en moet even bekomen.
21
 Antonio is blijven zitten en heeft even verzorging nodig, maar hij kan wel verder.
20
 Forbs wordt gevonden op de linkerflank, maar hij krijgt de bal niet onder controle. De bal rolt over de achterlijn, Forbs krijgt een klein fluitconcert.
17
 De bal wordt goed afgelegd voor Servais, die uithaalt vanop de rand van de zestien. Jackers tikt de bal over de lat, uit de corner komt weinig gevaar.
13
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
13
 Mechele kreeg een slag van Jackers bij de gelijkmaker, de verdediger is intussen weer opgelapt en kan weer verder.
12
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
De gelijkmaker van Konaté telt gewoon, Club Brugge mag weer herbeginnen.
10

Goal 		Doelpunt van Mory Konaté (Myron van Brederode)
Vrije trap voor KV Mechelen net buiten de zestien. Van Brederode vindt Konaté uitstekend voor doel, die overhoeks binnenkopt. Mechele is wel blijven liggen, de VAR gaat er even naar kijken.
9
  Gele kaart voor Fredrik Hammar
8
 Forbs loopt diep op rechts en zet dan met zijn mindere rechter voor. Dat is er aan te zien, want hij speelt de bal veel te breed voor Tresoldi, die er niet meer bij kan.
6
 Daar was al bijna de 2-0, maar Vanaken kan net niet bij een voorzet van Tzolis. Tresoldi is ook te verrast en duwt de bal naast.
4

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen (Carlos Forbs)
Tzolis wordt goed vrij gevonden aan de linkerkant, hij legt de bal centraal af richting doel. De bal wijkt af en Forbs kan net binnen houden, hij vindt Vetlesen centraal, de Noor knalt van dichtbij binnen.
2
 Stankovic duwt de bal over de achterlijn, Forbs kan de korte corner wegwerken. Mechelen blijft wel hangen voor de zestien van Club.
1
 Club Brugge - KV Mechelen: 0-0
20:04
 Bij KV Mechelen komt Bill Antonio in de ploeg na het uitvallen van Raman tegen Anderlecht. Konaté komt in de plaats van Halhal in de basis.
20:03
 Vanaken is opnieuw fit en keert terug in de basis bij Club Brugge. Tresoldi krijgt dan weer de voorkeur op Vermant, Onyedika heeft last van een blessure en start op de bank.
Club Brugge: Nordin Jackers - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Hugo Vetlesen - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Hans Vanaken - Christos Tzolis
Bank: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

KV Mechelen: Nacho Miras - Jose Marsa - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mory Konaté - Myron van Brederode - Mathis Servais - Kerim Mrabti - Bouke Boersma - Tommy St. Jago - Bill Antonio
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Ian Truyf - Ian Struyf - Lovro Golic - Keano Vanrafelghem - Mauro Lenaerts - Massimo Decoene
Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.54 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Siquet Hugo 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 43/54 (79.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Ordonez Joel 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 69/73 (94.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 66/73 (90.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Seys Joaquin 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Stankovic Aleksandar 71' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Vetlesen HugoA 81' 7.73 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/43 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Forbs CarlosA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Tresoldi Nicolò 71' 7.87 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vanaken HansA 86' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 68/80 (85%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tzolis Christos 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Sandra Cisse 9' 6.3  
Meijer Bjorn 19' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Onyedika Raphael 19' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 19' 6.32 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 4' 6.49  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.56 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/27 (29.6%)
Marsa Jose 90' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/23 (47.8%)
Hammar Fredrik   68' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Koudou Therence 68' 5.44 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Konaté Mory  90' 6.43 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
van Brederode Myron A 90' 6.78 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Servais Mathis 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Mrabti Kerim 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Boersma Bouke 85' -
St. Jago Tommy 90' 5.34 -
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Antonio Bill 68' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 22' 5.57 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 22' 6.47 -
  • Sleutelpasses: 1
Lenaerts Mauro 5' 6.24  
Decoene Massimo 22' 5.66 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vooraf

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?
Foto: © photonews

Amper een maand geleden, op 22 maart, ontving Club Brugge nog maar KV Mechelen op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Blauw-zwart stond toen al 3-0 voor aan de rust en won uiteindelijk met 4-1. 

Zo’n overtuigende zege heeft Club Brugge nu opnieuw nodig. Afgelopen zondag verloor blauw-zwart op het veld van Union en staat het vier punten van de leider. Nog eens verliezen zou dodelijk zijn in de titelstrijd. 

Club met Vanaken in de basis?

Blauw-zwart kan wel rekenen op kapitein Hans Vanaken, hij zit gewoon in de selectie. Het is maar de vraag of hij ook in de basis start. Reis en Lemaréchal ontbreken wel in de selectie, Vetlesen zal dus misschien weer starten. 

Herpakt KV Mechelen zich na 0 op 6?

KV Mechelen moet na twee nederlagen tegen Union en Anderlecht de rug rechten. Als Mechelen nog kans wil maken op een Europees ticket, dan zal het wel eens punten moeten gaan pakken. Winnen in Jan Breydel tegen Club is echter al geleden van 2012. 

Maar KV Mechelen snoepte Club Brugge op eigen veld wel twee keer twee punten af voor het eind maart met 4-1 verloor, al was dat toen wel twee keer eind juli. Club is nu beter gerodeerd, maar staat wel onder stevige druk. 

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
