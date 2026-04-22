LIVE Vanaken maakt nog de 5-1 na misser van doelman Miras

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
89
Snelle counter van Club, maar Vermant wacht te lang om mee te geven met Tzolis. KV Mechelen is teruggekeerd en kan het gevaar onschadelijk maken.
88
Van Brederode kan nog knallen vanop de rand van de zestien, maar de bal gaat over.
87
Gele kaart voor Mory Konaté
86
Hans Vanaken
Gustaf Nilsson
85
Bouke Boersma
Mauro Lenaerts
Bij KV Mechelen maakt Lenaerts nog zijn debuut, hij kwam in de winter over van Lierse.
82
|
Ook Vermant wil nog scoren, maar Miras houdt de bal uit zijn doel.
81
Hugo Vetlesen
Cisse Sandra
78
Doelpunt van Hans Vanaken
Een van de makkelijkste doelpunten uit de carrière van Hans Vanaken. Mechelen-doelman Miras lost een voorzet van Siquet en de bal valt voor de voeten van Vanaken, de kapitein kan vanop een meter de bal binnentikken.
78
|
Decoene zet zich door tot in de zestien van Club, maar Tzolis is hem gevolgd en trapt de bal weg.
75
|
Onyedika plaatst de bal met links, zijn poging gaat net naast.
73
|
Aan elke kant zijn er drie wissels doorgevoerd, maar de drie punten lijken toch al binnen te zijn voor Club. Nog iets meer dan een kwartier.
71
Aleksandar Stankovic
Raphael Onyedika
71
Nicolò Tresoldi
Romeo Vermant
71
Joaquin Seys
Bjorn Meijer
68
Therence Koudou
Keano Vanrafelghem
68
Bill Antonio
Massimo Decoene
68
Fredrik Hammar
Gora Diouf
66
Daar was bijna de 5-1, maar Miras voorkomt met een prima save dat Stankovic zijn tweede van de avond maakt.
61
|
Net als een maand geleden in de competitie staat het 4-1, Club lijkt de drie punten binnen te hebben.
60
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Hugo Vetlesen)
Vetlesen stuurt Tresoldi diep, de Duitse spits trapt de 4-1 in de korte hoek binnen.
56
|
Doelpunt van Carlos Forbs (Hans Vanaken)
Club staat snel aan de overkant en Vanaken vindt Forbs. De Portugees kapt met zijn rechter naar buiten en legt de bal dan overhoeks binnen, de voorsprong van Club is nu wat geruststellender.
52
|
Na een overtreding op Tresoldi in de middencirkel vraag Ivan Leko om een gele kaart, maar hij krijgt er zelf één van Van Driessche.
49
|
Tzolis blijft uitwijken naar rechts en haalt dan uit, maar zijn gekraakt schot gaat over.
46
|
Doelpunt van Aleksandar Stankovic
Hammar laat een voorzet van Siquet schieten en Stankovic pikt op. Met zijn rechter knalt de Serviër de bal vanop de rand van de zestien buiten het bereik van Miras.
Rust
45+2
|
Mechele verliest op het middenveld de bal en Antonio kan zich doorzetten op de flank, zijn voorzet waait echter over alles en iedereen over de zijlijn.
45
|
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
41
|
KV Mechelen komt wat onder de druk uit en kan Club wat meer weghouden van doelman Miras.
39
|
Vanaken legt een vrije trap vanop zo'n 25 opzij voor Stankovic, zijn lage schot wijkt af op de muur en is geen probleem voor Miras.
37
|
Seys pompt de bal in de zestien, Servais kan weghalen.
35
|
Siquet blijft goede met slechte zaken afwisselen, zijn pass richting Tresoldi is te kort en zo kan Mechelen de bal ontzetten.
33
|
Siquet neemt een botsende bal op de slof, die richting de kruising gaat. Miras kan nog net in corner duwen. Vanaken kan koppen op die hoekschop, maar in de handen van de KVM-doelman.
31
|
Mrabti op de paal
Op een voorzet zet Mrabti aan de eerste paal nog zijn voet ertegen, de bal gaat tegen de paal.
29
|
Stankovic probeert het met een schot van buiten de zestien, de bal wijkt af en verdwijnt in corner. Aan de tweede paal kan Stankovic zelf koppen, maar in de handen van Miras.
29
|
Forbs haalt de achterlijn en zet voor, maar niemand van Club kan bij de bal.
27
|
Koudou zet voor op links, Mechele kan wegwerken aan de tweede paal.
25
|
Forbs wordt nog eens diep gestuurd op rechts, maar nu glijdt hij uit. Hij forceert wel nog een ingooi voor KV Mechelen aan de cornervlag.
24
|
Sinds de gelijkmaker is Club Brugge wat stilgevallen, doelman Miras heeft geen werk meer gehad. Het is zoeken naar een opening voor blauw-zwart.
|
23
|
Mrabti loopt tegen de elleboog van Vanaken en moet even bekomen.
21
|
Antonio is blijven zitten en heeft even verzorging nodig, maar hij kan wel verder.
20
|
Forbs wordt gevonden op de linkerflank, maar hij krijgt de bal niet onder controle. De bal rolt over de achterlijn, Forbs krijgt een klein fluitconcert.
17
|
De bal wordt goed afgelegd voor Servais, die uithaalt vanop de rand van de zestien. Jackers tikt de bal over de lat, uit de corner komt weinig gevaar.
13
|
De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
13
|
Mechele kreeg een slag van Jackers bij de gelijkmaker, de verdediger is intussen weer opgelapt en kan weer verder.
12
|
De VAR is het doelpunt aan het checken...
De gelijkmaker van Konaté telt gewoon, Club Brugge mag weer herbeginnen.
10
|
Doelpunt van Mory Konaté (Myron van Brederode)
Vrije trap voor KV Mechelen net buiten de zestien. Van Brederode vindt Konaté uitstekend voor doel, die overhoeks binnenkopt. Mechele is wel blijven liggen, de VAR gaat er even naar kijken.
9
|
Gele kaart voor Fredrik Hammar
8
|
Forbs loopt diep op rechts en zet dan met zijn mindere rechter voor. Dat is er aan te zien, want hij speelt de bal veel te breed voor Tresoldi, die er niet meer bij kan.
6
|
Daar was al bijna de 2-0, maar Vanaken kan net niet bij een voorzet van Tzolis. Tresoldi is ook te verrast en duwt de bal naast.
4
|
Doelpunt van Hugo Vetlesen (Carlos Forbs)
Tzolis wordt goed vrij gevonden aan de linkerkant, hij legt de bal centraal af richting doel. De bal wijkt af en Forbs kan net binnen houden, hij vindt Vetlesen centraal, de Noor knalt van dichtbij binnen.
2
|
Stankovic duwt de bal over de achterlijn, Forbs kan de korte corner wegwerken. Mechelen blijft wel hangen voor de zestien van Club.
1
|
Club Brugge - KV Mechelen: 0-0
20:04
|
Bij KV Mechelen komt Bill Antonio in de ploeg na het uitvallen van Raman tegen Anderlecht. Konaté komt in de plaats van Halhal in de basis.
20:03
|
Vanaken is opnieuw fit en keert terug in de basis bij Club Brugge. Tresoldi krijgt dan weer de voorkeur op Vermant, Onyedika heeft last van een blessure en start op de bank.
Club Brugge:
Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Hugo Vetlesen
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Hans Vanaken
- Christos Tzolis
Bank:
Cisse Sandra
- Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Dani van den Heuvel
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Jorne Spileers
- Mamadou Diakhon
- Shandre Campbell
KV Mechelen:
Nacho Miras
- Jose Marsa
- Fredrik Hammar
- Therence Koudou
- Mory Konaté
- Myron van Brederode
- Mathis Servais
- Kerim Mrabti
- Bouke Boersma
- Tommy St. Jago
- Bill Antonio
Bank:
Ortwin De Wolf
- Gora Diouf
- Maxim Kireev
- Bilal Bafdili
- Hassane Bandé
- Ian Truyf
- Ian Struyf
- Lovro Golic
- Keano Vanrafelghem
- Mauro Lenaerts
- Massimo Decoene