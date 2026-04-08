Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Hans Vanaken staat dicht bij een contractverlenging bij Club Brugge. De gesprekken zouden de goede kant uitgaan

Simon Mignolet? Die stopt na dit seizoen als voetballer bij Club Brugge en in het algemeen. En dus was er even de vraag wat Hans Vanaken zou doen. HIj wil graag bijtekenen en de gesprekken zouden de goede kant uitgaan.

Wat met de toekomst van Rode Duivel Hans Vanaken?

Op die manier lijken we Vanaken ook na volgend seizoen nog langer op Jan Breydel te zullen zien. En zo wordt de kans dat de Rode Duivel ooit nog voor een andere ploeg zal spelen ook meteen steeds kleiner en kleiner.

Rest de vraag: wat na de carrière? Hans Vanaken kreeg die vraag ook van DAZN en liet toch wel wat in zijn kaarten kijken. Zeker als het gaat over een mogelijke toekomst naast het veld, als trainer of dergelijke meer in een staff.

Hans Vanaken wordt geen trainer

"Een toekomstige trainer? Neen, zeker niet. Ik ben er vrij zeker van dat het dat nooit gaat worden. Dat gevoel heb ik niet in mij om dat ooit te worden. Het zegt me vrij weinig", aldus Vanaken in gesprek met DAZN over zijn toekomst na de actieve carrière.

Lees ook... Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken›

Een centrale middenvelder ziet al eens graag het spel, maar op het veld en naast het veld zijn volgens Vanaken twee verschillende zaken. Een gemiste kans voor de toekomstige generaties dat Vanaken geen coach zal worden?