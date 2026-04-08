Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme
PSG moest vanavond in de Champions League aan de bak tegen Liverpool. De Parijzenaren konden daarbij niet rekenen op Fabian Ruiz, die voor de wedstrijd het onderwerp werd van een rel.

Volgens Loïc Tanzi van L’Équipe wil Ruiz niet spelen en zelfs niet trainen. Ruiz staat al een tijdje aan de kant wegens knieproblemen en zou volgens hem nog last ondervinden.

Ruiz speelde niet tegen Toulouse

Volgens de medische staf van PSG zou de speler echter in staat zijn om te spelen en is er van een probleem geen sprake meer. Ruiz was het afgelopen weekend in de Ligue 1 afwezig tegen Toulouse, maar bij de club stellen ze zich vragen. Op de scans ziet alles er immers normaal uit.

Ruiz kwam dit jaar bijna nog niet in actie voor PSG. Hij zit dit seizoen aan 24 optredens in totaal. Daarin scoorde hij 2 goals en deelde hij 3 assists uit. Vorig seizoen speelde hij een belangrijke rol in onder meer het Champions League-succes van de Parijzenaren.

Ruiz speelt sinds de zomer van 2022 voor PSG. Hij kwam toen voor 22,5 miljoen euro over van Napoli, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt momenteel 40 miljoen euro bedraagt.

Op het komende WK moet Ruiz ook een belangrijke pion worden op het middenveld van Spanje. Met La Roja kroonde hij zich in 2024 tot Europees kampioen. Ruiz zit aan 41 optredens en 6 goals voor zijn land.

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

