Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht staat dicht bij een contractverlenging met Colin Coosemans. De 33-jarige kapitein, wiens huidige overeenkomst volgende zomer afloopt, lijkt na hernieuwde gesprekken toch langer in het Lotto Park te blijven.

De onderhandelingen verliepen aanvankelijk stroef met een eerste voorstel dat door Coosemans niet aanvaard werd. Na het vertrek van Olivier Renard werd echter een nieuw contractvoorstel uitgewerkt dat wél aanvaardbaar lijkt.

Ondertussen kijkt Anderlecht niet alleen naar het heden, maar ook nadrukkelijk naar de toekomst. Achter de ervaren Coosemans wil paars-wit een nieuwe nummer één klaarstomen, en die rol lijkt weggelegd voor het jonge talent Mattis Seghers.

Mattis Seghers moet een eerste doelman uit eigen opleiding worden in de A-ploeg

De 17-jarige doelman wordt intern gezien als een groot talent met het potentieel om op termijn door te groeien naar het eerste elftal. Anderlecht wil hem rustig laten rijpen, zonder hem meteen onder druk te zetten, terwijl hij achter de schermen wordt klaargestoomd voor het grote werk.

Dat de club tegelijk op zoek ging naar extra concurrentie voor Coosemans, zorgde eerder nog voor wantrouwen. Zo werd afgelopen zomer nog gepolst naar Thomas Kaminski, maar een overgang kwam er uiteindelijk niet.



Met Justin Heekeren als doublure en mogelijk vertrek van derde doelman Justin Imbrechts, lijkt de hiërarchie stilaan duidelijk. Coosemans blijft voorlopig de nummer één, terwijl Seghers in de luwte wordt voorbereid om hem op termijn op te volgen. Alleen de handtekeningen onder het nieuwe contract ontbreken nog.