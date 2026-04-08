Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Anderlecht werkt aan de contractverlenging van Colin Coosemans. Het dossier evolueert in de goede richting en een akkoord lijkt nabij.

Ondanks het ontbreken van een sportief directeur moet Anderlecht voortgang maken in enkele hete dossiers. Thorgan Hazard loopt op het einde van zijn contract af, en sterkhouders als Colin Coosemans en Ludwig Augustinsson gaan hun laatste contractjaar in.

Doelman en kapitein van paars-wit, Coosemans was in gesprek met de clubleiding, maar die onderhandelingen waren maandenlang in de koelkast gezet. Zonder concrete vooruitgang moest Sporting echter alternatieven achter de hand hebben en lag er dus een lijst met doelwitten klaar.

Maar die zal wellicht niet nodig zijn. Terwijl Coosemans bij gebrek aan een overtuigend voorstel een vertrek overwoog, hebben beide partijen in de winter het contact opnieuw aangehaald.

Richting contractverlenging voor Coosemans

Deze keer gaan de gesprekken de goede kant op. Iedereen lijkt nu op dezelfde golflengte te zitten, La Dernière Heure meldt zelfs dat een akkoord nakend is.



Kenneth Bornauw en zijn assistent Thibault Dochy boeken dus, ondanks het ontbreken van een sportief directeur, toch vooruitgang. Thorgan Hazard volgt hij na de verlenging van de kapitein? Beiden zijn even oud, maar zitten in een andere context, al is het maar door hun positie.