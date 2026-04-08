De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

RSC Anderlecht ging op speeldag 1 van de Champions' Play-offs meteen kansloos onderuit tegen Club Brugge. De 4-2 nederlaag leek nog een en ander te verbloemen, maar in de eerste helft werden ze helemaal weggespeeld.

"Ik vind dat Anderlecht is afgeslacht. Vernederd", aldus de analisten eerder al over de prestatie van Anderlecht. "Dramatisch", werd zelfs in de mond genomen. En daarbij werden ook de tactische blunders onder de loep genomen.

Tactisch probleem bij RSC Anderlecht

"Het was ook een tactisch probleem", zo klonk het in Ongefilterd. En daar werd dieper op ingegaan. "De linies waren veel te groot", aldus Stijn Stijnen. "Ze vonden er totaal geen antwoord op. Als je op zo'n manier onderuit gaat ..."

"Als je één speler geen ruimte mag geven, dan is het Vanaken. Dat is het eerste wat je zegt en ik heb hem meermaals helemaal alleen zien lopen", aldus Olivier Deschacht. "Pas in minuut 54 hebben ze voor het eerst druk gezet op de verdediging van Club Brugge."

Vraag stelt zich: waarom is er voor Taravel gekozen bij Anderlecht?

En dus worden er zich stilaan vragen gesteld bij en rond Anderlecht over coach Taravel. "Ik vond de richtlijnen van Taraval niet oké! Het zwakke punt van Club Brugge is de verdediging, maar ze hebben veel te passief gespeeld."



"In de halve finale van de Beker van België hebben ze druk gezet, nu spelen ze té passief. Los van zijn plan A heeft hij gefaald. HIj heeft gefaald voor mij. Ik hoop dat ze niet opnieuw toewerken naar de bekerfinale zoals vorig seizoen. Ze moeten vol gaan voor de top-4. Op basis van wat hij hoofdtrainer is van Anderlecht? Op basis van die halve finale in Antwerp." Stijn Stijnen vraagt zich luidop af of dat voldoende is.