Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

Deniz Undav maakte ooit het mooie weer in de Jupiler Pro League, maar scoort tegenwoordig vlot voor Stuttgart in de Bundesliga. De ex-spits van Union SG kan nu een record breken bij zijn club.

Undav belandde in 2020 bij Union, dat hem toen weggehaald had bij de Duitse laagvlieger SV Meppen. De Duitser ontpopte zich in ons land al snel tot een goaltjesdief en legde indrukwekkende statistieken voor.

Hij werd in januari 2022 doorverkocht aan zusterclub Brighton voor 7 miljoen, maar bracht nog een half jaar door in onze hoofdstad. In totaal scoorde Undav 45 goals in 70 duels voor Union.

Undav wil een clubrecord breken

In de zomer van 2022 vertrok hij naar Brighton, waarna hij uitgeleend werd en later doorverkocht werd aan Stuttgart. Bij die club groeide hij uit tot een van de beste spitsen van de Bundesliga. Hij scoorde al 55 goals voor Stuttgart in 110 duels en werd ook Duits international.

Die status wil Undav nu verzilveren, weet Dennis Bayer van Sky Sports. Volgens Bayer zijn Stuttgart en de speler in gesprek over een contractverlenging. Undav zou daarbij 6 miljoen euro – een clubrecord – per jaar willen opstrijken, terwijl hij nu jaarlijks 4,5 miljoen verdient.

Beide partijen willen langer met elkaar doorgaan, maar als de deal afsprint, is een zomertransfer niet ondenkbaar. Verschillende topclubs uit binnen- en buitenland zouden hun interesse al kenbaar gemaakt hebben, waaronder Bayer Leverkusen. De huidige overeenkomst van Undav loopt nog tot midden 2027.





#Sky exkl.: Deniz #Undav fordert rund 6 Mio € pro Jahr für VVL beim #VfB (aktuell ca 4,5). Wäre Vereinsrekord. VfB bereit sich zu strecken, muss aber auf Gehaltsgefüge achten. Poker wird spannend. Grundsätzlich wollen beide Seiten die Verlängerung@SkySportDE pic.twitter.com/OatNEluMUl — Dennis Bayer (@_dennisbayer) April 6, 2026