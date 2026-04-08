Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen

Adnane Abid heeft nog altijd niet alle Standard-supporters kunnen overtuigen. Zijn progressie, vooral zichtbaar sinds de winterstop, toont echter aan dat de club aan de oevers van de Maas hem tijd moet geven.

Op 13 mei is het bijna exact een jaar geleden dat Marc Wilmots de sportieve leiding bij Standard Luik in handen nam. Bij zijn komst bracht hij twee duidelijke boodschappen: stamnummer 16 zo snel mogelijk weer naar de top van het Belgische voetbal loodsen, maar tegelijk ook benadrukken dat het wel eens drie of vier transferperiodes kan duren voor er opnieuw een echt competitieve ploeg staat.

Na twee transferwindows, en met zijn tweede zomerse mercato in aantocht, heeft de sportief directeur al een groot deel van de kern die hij bij zijn aankomst aantrof, hertekend. Achterin bleef het met Epolo, Hautekiet, Dierckx, Lawrence en Fossey min of meer hetzelfde. Maar op het middenveld en in de aanval is er intussen al heel wat beweging geweest.

Adnane Abid zoekt nog regelmaat, maar toont wel potentieel

Na (bijna) een volledig eerste seizoen kunnen we nu al stellen dat Marc Wilmots zowel goede als minder goede zetten deed. Dat is op zich logisch wanneer je met beperkte middelen een kern moet heropbouwen en daarbij ook risico's moet gaan nemen.

Goede of slechte keuzes? De meeste nieuwkomers van Standard kan je vrij makkelijk in één van beide vakjes plaatsen. Bij Adnane Abid ligt dat moeilijker. Hij wisselde bijna onzichtbare wedstrijden af met heel sterke matchen.

Standard en zijn supporters moeten hem tijd geven

Bij de supporters klinkt het bij sommigen dat de 22-jarige speler uit Verviers, ondanks al zijn inzet, niet het niveau van de Jupiler Pro League zou halen. Dat klopte ook in het seizoensbegin, toen de ex-speler van Patro Eisden het tempo, de fysieke arbeid en het spelinzicht van het hoogste niveau in België nog miste. Al zeker bij een club als Standard, dat hoger wil mikken.





Maar de situatie is de voorbije weken wel veranderd. Adnane Abid bevestigde dat zelf in de mixed zone van het King Power at Den Dreef: "Sinds de winterstop heb ik veel vooruitgang geboekt", zei hij. En hij heeft gelijk. Nu hij fysiek op niveau is, aangepast aan het tempo van de Jupiler Pro League en wat meer ervaring heeft dan acht maanden geleden, kunnen zijn technische kwaliteiten er eindelijk uitkomen. En die zijn wél Standard-waardig.