Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Glenn Verbauwhede is hét prototype van een man die alles zegt wat in hem opkomt. Zonder filter, uitgesproken, recht door zee en al eens in voor een grapje: een man die je op bezoek wil hebben in een podcast.

Glenn Verbauwhede schuwt geen enkel onderwerp. Op geen enkel moment. Dat maakt hem ook meteen een graag geziene gast in verschillende programma's en podcasts de voorbije jaren. Het is anno 2026 niet anders.

Glenn Verbauwhede spreekt zonder taboes

Het jeugdproduct van Waregem en Club Brugge beleefde zijn mooiste periode als doelman bij KV Kortrijk, waar hij meer speelkansen kreeg op uitleenbeurten vanuit Brugge. Hij was ook even actief bij Westerlo en in Zuid-Afrika.

Na zijn actieve carrière kwam hij terug bij De Kerels en hij was er zelfs doelmannentrainer, tot zijn verbintenis in juni 2024 stop werd gezet. Toen was hij kapot van verdriet, nu is hij nog eens teruggekomen op die zaak.

Glenn Verbauwhede blikt terug op noodgedwongen vertrek bij KV Kortrijk

"Bij KV Kortrijk is het een heel jammer verhaal geworden, omdat er bepaalde dingen zijn misgelopen", aldus Verbauwhede bij Arena Podcast. "Een woord is een woord, een handshake is een handshake en dat is niet nagekomen."



"Ik vind het jammer dat er een trainer toekomt die 37 gezichten had bij wijze van spreken en narcistisch gedrag vertoonde. Je gaat in dialoog met je hoofdcoach, daar krijg je voor betaald hé. Mijn werk was goed, maar door mijn perceptie werd ik het slachtoffer", maakte hij toenmalig coach Freyr Alexandersson af.