Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 535

Glenn Verbauwhede is hét prototype van een man die alles zegt wat in hem opkomt. Zonder filter, uitgesproken, recht door zee en al eens in voor een grapje: een man die je op bezoek wil hebben in een podcast.

Glenn Verbauwhede schuwt geen enkel onderwerp. Op geen enkel moment. Dat maakt hem ook meteen een graag geziene gast in verschillende programma's en podcasts de voorbije jaren. Het is anno 2026 niet anders.

Glenn Verbauwhede spreekt zonder taboes

Het jeugdproduct van Waregem en Club Brugge beleefde zijn mooiste periode als doelman bij KV Kortrijk, waar hij meer speelkansen kreeg op uitleenbeurten vanuit Brugge. Hij was ook even actief bij Westerlo en in Zuid-Afrika.

Na zijn actieve carrière kwam hij terug bij De Kerels en hij was er zelfs doelmannentrainer, tot zijn verbintenis in juni 2024 stop werd gezet. Toen was hij kapot van verdriet, nu is hij nog eens teruggekomen op die zaak.

Glenn Verbauwhede blikt terug op noodgedwongen vertrek bij KV Kortrijk

"Bij KV Kortrijk is het een heel jammer verhaal geworden, omdat er bepaalde dingen zijn misgelopen", aldus Verbauwhede bij Arena Podcast. "Een woord is een woord, een handshake is een handshake en dat is niet nagekomen."


"Ik vind het jammer dat er een trainer toekomt die 37 gezichten had bij wijze van spreken en narcistisch gedrag vertoonde. Je gaat in dialoog met je hoofdcoach, daar krijg je voor betaald hé. Mijn werk was goed, maar door mijn perceptie werd ik het slachtoffer", maakte hij toenmalig coach Freyr Alexandersson af.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Glenn Verbauwhede

Meer nieuws

14:00
13:30
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
1
11:00
1
10:30
2
10:00
19
09:00
1
09:30
18
08:41
9
08:20
08:05
7
07:00
07:45
3
07:20
07:00
7
06:30
4
06:00
2
23:00
3
22:45
22:30
5
22:00
22:10
21:20
21:40
2
21:00
20:40
1
20:00
5
20:20
15:00
11
19:40
1
19:20
19:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 10/04 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 10/04 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 11/04 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 11/04 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 11/04 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 11/04 Jong Genk Jong Genk
SK Beveren SK Beveren 12/04 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 12/04 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? de zwerte maan de zwerte maan over De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?" Birger J. Birger J. over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken Test12 Test12 over Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren" Boktor Boktor over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak Test12 Test12 over Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot" Bork Bork over 'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved