Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

De Roemeense bondscoach Mircea Lucescu (80) is overleden. Hij was een week geleden onwel geworden tijdens zijn werk voor de nationale ploeg. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar is hij nu overleden.

Tijdens een teambespreking met het elftal van Roemenië werd bondscoach Mircea Lucescu vorige week onwel. De 80-jarige trainer werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is hij nu een week later aan een hartaanval overleden.

Volgens de Roemeens voetbalbond was zijn toestand de voorbije dagen nochtans stabiel, maar zou in het ziekenhuis nog een tweede hartaanval hebben gekregen. Daarin is hij dinsdag in het ziekenhuis in Roemenië bezweken.

Roemenië greep naast ticket voor het WK

Vorige dinsdag speelde Roemenië nog een oefenpartij tegen Slovakije. Lucescu was er dan uiteraard al niet meer bij. Na een 1-0 nederlaag tegen Turkije grepen ze bij Roemenië nipt naast een ticket voor het WK in de VS, Canada en Mexico.



Het is niet de eerste keer dat de man af te rekenen kreeg met medische problemen en fysieke ongemakken. "Hele generaties Roemenen zijn opgegroeid met zijn beeltenis als nationaal symbool. Moge hij rust kennen", aldus het ziekenhuis in een statement.