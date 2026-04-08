Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko kwam na de zege tegen RSC Anderlecht (4-2) met een stevig statement naar buiten over de trainingsarbeid van een aantal van zijn internationals tijdens de interlandbreak. En dat zorgde voor heel wat kritiek.

Club Brugge won met 4-2 van RSC Anderlecht, maar na de match moest er Ivan Leko nog iets van het hart. Hij vond dat sommige van zijn internationals - en niet voor het eerst - terugkwamen van hun interlandbreak alsof ze op vakantie waren geweest.

Zelf bijtrainen als oplossing?

Volgens Het Laatste Nieuws ging het daarbij niet om de Belgische internationals, maar wel over een aantal anderen. Hier en daar werden cijfers opgemerkt van spelers die op een training maar twee kilometer zouden hebben gelopen.

Het is nu eenmaal een gegeven dat trainen in functie van wedstrijden met de nationale ploeg anders is dan bij een club waar je week in, week uit samen traint. En dan is de trainingsarbeid soms wat lager, al kan je dat met een kwartiertje bij trainen meteen oplossen.

Belgische voetbalbond voelt zich niet aangesproken

De Belgische voetbalbond voelt zich alvast niet aangesproken. “We kunnen dit wel plaatsen”, legt Steven Probst, Health & Performance-manager van de KBVB, uit in Het Nieuwsblad. “Leko heeft dit gezegd in de emotie van de match, op een moment dat hij nog vol adrenaline zat."

"Het is feitelijk gewoon onjuist en dat kunnen we zwart op wit bewijzen met objectieve ­data. We kennen onze verantwoordelijkheid en denken mee in het belang van de speler. Intussen hebben we Club Brugge gehoord en is er bevestigd dat onze data oké waren. Leko had het wellicht niet specifiek over ons.”

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Ivan Leko

Meer nieuws

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" Alex Del Piero Alex Del Piero over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" Green kill Green kill over Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode OH boy OH boy over Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Atletico1988 Atletico1988 over Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken pief pief over Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge Vermeiren Willy Vermeiren Willy over De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved