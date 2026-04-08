Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Ivan Leko kwam na de zege tegen RSC Anderlecht (4-2) met een stevig statement naar buiten over de trainingsarbeid van een aantal van zijn internationals tijdens de interlandbreak. En dat zorgde voor heel wat kritiek.

Club Brugge won met 4-2 van RSC Anderlecht, maar na de match moest er Ivan Leko nog iets van het hart. Hij vond dat sommige van zijn internationals - en niet voor het eerst - terugkwamen van hun interlandbreak alsof ze op vakantie waren geweest.

Zelf bijtrainen als oplossing?

Volgens Het Laatste Nieuws ging het daarbij niet om de Belgische internationals, maar wel over een aantal anderen. Hier en daar werden cijfers opgemerkt van spelers die op een training maar twee kilometer zouden hebben gelopen.

Het is nu eenmaal een gegeven dat trainen in functie van wedstrijden met de nationale ploeg anders is dan bij een club waar je week in, week uit samen traint. En dan is de trainingsarbeid soms wat lager, al kan je dat met een kwartiertje bij trainen meteen oplossen.

Belgische voetbalbond voelt zich niet aangesproken

De Belgische voetbalbond voelt zich alvast niet aangesproken. “We kunnen dit wel plaatsen”, legt Steven Probst, Health & Performance-manager van de KBVB, uit in Het Nieuwsblad. “Leko heeft dit gezegd in de emotie van de match, op een moment dat hij nog vol adrenaline zat."

"Het is feitelijk gewoon onjuist en dat kunnen we zwart op wit bewijzen met objectieve ­data. We kennen onze verantwoordelijkheid en denken mee in het belang van de speler. Intussen hebben we Club Brugge gehoord en is er bevestigd dat onze data oké waren. Leko had het wellicht niet specifiek over ons.”