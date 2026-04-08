Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Union SG won op speeldag 1 in de Champions' Play-offs van STVV. Het deed zo een goede zaak met oog op minstens de top-2 in de eindstrijd om de titel. Maar er is natuurlijk maar één plek die van tel is.

Union SG won wel van STVV, maar echt indrukwekkend was het andermaal niet. Al is natuurlijk ook de vraag of het indrukwekkend moet zijn. Gewoon tien keer winnen of 28 op 30 pakken zoals vorig jaar en Union SG is altijd kampioen.

Union SG charmeerde Hein Vanhaezebrouck niet

"In de matchen in de Champions League heeft Union me wel gecharmeerd. Daar deed het meer dan alleen maar verdedigen. Maar neen, ook tegen Sint-Truiden was ik weer niet gecharmeerd", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Het was gewoonweg zwak. Rare keuzes ook. Spelen met één spits en voor de rest allemaal middenvelders die weinig scorend vermogen hebben. Dat weten we al van El Hadj. Zeneli heeft een goede traptechniek, maar is ook niet echt doelgericht."

Wat maakt Union SG ervan de komende wedstrijden?

De analist wil ook de nodige vraagtekens plaatsen bij nieuwe spits Biondic en hij miste dan ook Promise David. Er waren met Rodriguez, Fuseini en Florucz natuurlijk nog een paar andere spelers buiten strijd dit weekend.



De komende weken zal moeten blijken in hoeverre Union aanvallend daadkrachtig genoeg is om de titel te pakken. Sowieso wordt het nog een heel stevige strijd tussen Club Brugge en Union - of komt er nog een derde hond in het spel?