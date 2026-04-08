Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Philippe Albert zal er niet bij zijn als co-commentator op het WK voetbal. De oud-international heeft hartproblemen en zal eind april onder het mes gaan. Hij zal het daarna rustiger aan moeten doen.

Dat schrijft onder meer Het Laatste Nieuws. Albert kende volgens de krant dit jaar al de nodige gezondheidsproblemen met een bronchitis en een keelontsteking en bracht in maart tien dagen in het ziekenhuis door vanwege hartproblemen.

Albert moet zware inspanningen beperken

Eind april moet hij een operatie ondergaan, waarna hij maanden zal moeten revalideren en rusten. Daardoor moet hij een kruis maken over het WK, waar hij als co-commentator zou werken voor de RTBF. Midden mei zal hij – als hij goed herstelt – wel mogen hervatten als analist voor de Franstalige omroep.

Daarna mag hij van de dokter wel niet afreizen naar de VS, Canada en Mexico voor het WK. "Op dit moment is mijn hart zwakker dan ooit. Daarom moet ik zware inspanningen beperken, op mijn gewicht letten en mijn hartslag in de gaten houden", wordt Albert geciteerd door de bovengenoemde krant.

"Ik zal niet ingaan tegen het advies van mijn artsen. Je moet naar de dokter luisteren. Gezondheid gaat boven alles." De omstandigheden tijdens het WK zullen zwaar worden, ook voor wie de Rode Duivels moet volgen. Het belooft er snikheet te worden en daarbij komen ook nog eens de grote afstanden die afgelegd moeten worden, plus het tijdsverschil met België.


Albert speelde zelf 41 duels voor de Rode Duivels. Hij scoorde daarin vijf doelpunten. Een deel van die wedstrijden speelde hij op het WK in 1994, dat plaatsvond in de Verenigde Staten. Hij scoorde twee doelpunten op het toernooi.

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Analyse

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen Analyse

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

