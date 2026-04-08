Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Philippe Albert zal er niet bij zijn als co-commentator op het WK voetbal. De oud-international heeft hartproblemen en zal eind april onder het mes gaan. Hij zal het daarna rustiger aan moeten doen.

Dat schrijft onder meer Het Laatste Nieuws. Albert kende volgens de krant dit jaar al de nodige gezondheidsproblemen met een bronchitis en een keelontsteking en bracht in maart tien dagen in het ziekenhuis door vanwege hartproblemen.

Albert moet zware inspanningen beperken

Eind april moet hij een operatie ondergaan, waarna hij maanden zal moeten revalideren en rusten. Daardoor moet hij een kruis maken over het WK, waar hij als co-commentator zou werken voor de RTBF. Midden mei zal hij – als hij goed herstelt – wel mogen hervatten als analist voor de Franstalige omroep.

Daarna mag hij van de dokter wel niet afreizen naar de VS, Canada en Mexico voor het WK. "Op dit moment is mijn hart zwakker dan ooit. Daarom moet ik zware inspanningen beperken, op mijn gewicht letten en mijn hartslag in de gaten houden", wordt Albert geciteerd door de bovengenoemde krant.

"Ik zal niet ingaan tegen het advies van mijn artsen. Je moet naar de dokter luisteren. Gezondheid gaat boven alles." De omstandigheden tijdens het WK zullen zwaar worden, ook voor wie de Rode Duivels moet volgen. Het belooft er snikheet te worden en daarbij komen ook nog eens de grote afstanden die afgelegd moeten worden, plus het tijdsverschil met België.



Albert speelde zelf 41 duels voor de Rode Duivels. Hij scoorde daarin vijf doelpunten. Een deel van die wedstrijden speelde hij op het WK in 1994, dat plaatsvond in de Verenigde Staten. Hij scoorde twee doelpunten op het toernooi.