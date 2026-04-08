'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Standard en KRC Genk zouden wel wat zien in Thomas Jørgensen. Dat is een een 20-jarige middenvelder van Viborg FF met een verleden bij Kopenhagen. Hij ligt er nog onder contract tot juni 2028, maar deze zomer zou er een toptransfer kunnen aankomen.

Thomas Jørgensen is een gewilde speler. In november meldde Tipsbladet al dat de Portugese topclub Braga interesse had in de jonge speler van Viborg, maar Thomas Jørgensen bleef uiteindelijk deze winter in Viborg.

Standard en Genk bij de geïnteresseerden voor Thomas Jørgensen

Braga is nu al lang niet meer de enige grote club die de voormalige speler van FC Kopenhagen op het oog heeft. In de aanloop naar de wedstrijd tussen Viborg en AGF op maandag meldde Viaplay dat clubs als Standard Luik, Hoffenheim, Toulouse, Genk, Lille, Heerenveen en Sparta Praag aanwezig waren om hem te scouten.

Volgens expert Per Frimann zouden er wel eens nog grotere clubs kunnen opduiken als Thomas Jørgensen vrijkomt. "Als je als grote club om je heen kijkt, is het interessant om te zien dat een spelmaker in het Deense voetbal direct in die competitie – bijvoorbeeld de Franse competitie – kan spelen en daar meteen zijn niveau kan laten zien."

Komt Thomas Jørgensen van Viborg naar België?

"Het is duidelijk dat er grote clubs zullen komen, maar ik denk dat er misschien wel een paar nog grotere clubs zullen komen dan Braga, Hoffenheim en Standard Luik. Dat hoop ik tenminste", aldus Frimann in Tipsbladet.


De middenvelder maakte de laatste jaren heel wat indruk bij Viborg. Daardoor is zijn marktwaarde ondertussen al gestegen naar vier miljoen euro volgens Transfermarkt. Bij Viborg is hij niet uit de basis weg te slaan momenteel.

