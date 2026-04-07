Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

KV Kortrijk heeft er dankzij de uitspraak van het BAS plots drie cruciale punten bij. Daardoor ligt de promotiestijd weer helemaal open en kan er dit weekend al een eerste beslissing vallen.

KV Kortrijk kreeg dinsdag geweldig nieuws te horen van het BAS. De Kerels zijn drie punten rijker nadat ze een forfaitzege kregen tegen Seraing. De Waalse club ging na de uitspraak van het Disciplinair Comité in beroep, maar kreeg geen gelijk.

De wedstrijd kon enkele weken geleden niet gespeeld worden vanwege een brand in het stadion. Nu is er voor beide clubs duidelijkheid, maar de uitspraak heeft ook grote gevolgen voor het klassement in de Challenger Pro League.

Uitspraak van BAS zet promotiestrijd in 1B volledig op scherp

Nu de punten erbij worden gerekend, staat KVK op de tweede plaats met 64 eenheden, achter het al gepromoveerde SK Beveren. Dat zijn er vier meer dan de eerste achtervolger Beerschot, dat 60 punten telt. Met nog twee speeldagen te gaan belooft het razendspannend te worden in 1B.

Kortrijk staat er het beste voor met de duidelijke voorsprong, maar speelt dit weekend op verplaatsing tegen SK Beveren. De Waaslanders zijn dit seizoen nog niet verloren én spraken al duidelijk uit dat ze voor een ongeslagen seizoen gaan.

De Kerels kunnen zich dit weekend verzekeren van promotie, maar moeten daarvoor winnen van Beveren. In dat geval wordt de kloof met Beerschot te groot om nog ingehaald te worden. De Ratten spelen dit weekend tegen Eupen, dat nog strijdt voor een plaats in de Promotion Play-offs.

Als Beerschot wint en Kortrijk verliest komt alles aan op de laatste speeldag, waar de ploeg van het Kiel Lommel ontvangt. KVK neemt het dan thuis op tegen RWDM. Het kan spannend worden, maar evengoed al dit weekend beslist zijn...

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 2-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 0-5 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

