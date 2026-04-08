Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

Ook Simon Mignolet was een aandachtige toeschouwer gisteren bij het Champions League-duel tussen Real Madrid en Bayern München. Onze landgenoot zag collega-doelman Manuel Neuer schitteren.

Bayern won met 1-2 en domineerde grote delen van de wedstrijd. Toch mocht het ook Manuel Neuer bedanken voor enkele uitstekende reddingen. En dat op zijn 40e. Simon Mignolet is niet verrast bij Sporza Daily.

Kwaliteit gaat niet plots weg

"Het frappeert mij dat zoveel mensen nog altijd verwonderd zijn dat Neuer zulke prestaties kan neerzetten", zegt de doelman van Club Brugge. "Er wordt dan gezegd: hij is toch al 40. Maar een topclub als Bayern, met een trainer als Kompany, zet niet iemand in doel die dat niveau niet meer haalt."

"Als ze op training zien dat hij dat niveau niet meer haalt, dan zouden ze iemand anders tussen de palen zetten. Dan maakt het niet uit dat je Manuel Neuer bent", denkt hij.

"Het is dan ook merkwaardig voor mij om te zien dat iedereen nu grote ogen trekt. Want die kwaliteit gaat niet plots weg. Ik ben er zeker van dat hij dit nog elke dag op training laat zien."

Neuer speelt al sinds 2011 voor Bayern. Hij was al goed voor 592 wedstrijden voor Der Rekordmeister en hield daarin 275 keer de nul. In zijn prijzenkast staan onder meer twaalf Duitse titels, zes DFB-Pokals en twee Champions League-bekers.