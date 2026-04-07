Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks het grote verschil in kwaliteit is de rivaliteit tussen Club Brugge en Anderlecht nog altijd heel groot. De fans van blauw-zwart hebben vooral leedvermaak met de sportieve situatie van de Brusselaars. Maar maandag kregen ze een groot deel van de paars-witte fans ook op de achterste poten.

Dat ging dan niet over de stand of het spelniveau. Al klonken de "Ze worden nooit meer kampioen" en "Alle Brusseleirs, da zen sukkeleirs" wel bijzonder luid door het stadion. Dat zijn van die steken waar de Anderlecht-fans wel mee kunnen leven en waarin ze zich meestal ook niet onbetuigd laten. 

Nathan De Cat kreeg een striemend fluitconcert over zich heen in Jan Breydel

Al hebben ze daar de laatste jaren niet zoveel aanleiding toe gehad. Maar hun woede op sociale media ging vooral over hoe hun nieuwe chouchou behandeld werd. Nathan De Cat werd heel de match wel uitgefloten, maar het fluitconcert dat er bij zijn vervanging door Jan Breydel ging, mocht gerust als striemend omschreven worden.

Daar had de achterban van Anderlecht het heel moeilijk mee. Een 17-jarige die net voor de Rode Duivels zijn debuut heeft gemaakt zo op de korrel nemen... Waarom? Dat is ook historisch gegroeid vanuit de complottheorie dat bondscoaches eerder talenten uit Neerpede de kans geven dan die uit de Brugse jeugdopleiding.

Onder Roberto Martinez hadden ze daar wel een punt, want die riep al heel snel jongens als Yari Verschaeren op, terwijl die amper was doorgebroken. Dat zijn zaken die blijven leven bij de Brugse supporters. Nu goed, tegenwoordig hebben ze niet te klagen, want er lopen inmiddels - logisch ook gezien het niveau - meer Brugse internationals rond dan van Anderlecht.

Historisch gegroeid omdat Anderlecht-spelers onder Martinez sneller werden opgeroepen

Dat De Cat werd geviseerd is niet meteen logisch, want iedereen ziet het talent dat de 17-jarige bezit. Het was een opportuniteit voor de bondscoach om hem eens in een andere setting aan het werk te zien. Maar er wordt tegenwoordig wel héél veel over hem gesproken in de media. En dat frustreert ook omdat Club Brugge eigenlijk de toon zet in België en het meer over dat tienertalent gaat dan over pakweg een Nicolo Tresoldi of Joaquin Seys.

Lees ook... Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

De Cat kan het trouwens zijn kouwe kleren niet raken. Hij haalde eens zijn schouders op. Hij is opgegroeid met de rivaliteit tussen de beide clubs en kan dat best plaatsen. Het zijn de supporters die het zullen blijven meedragen. Dat hoor je ook in matchen van de Rode Duivels, waar Club-spelers soms ook geviseerd worden in het Koning Boudewijnstadion, waar uiteraard veel Anderlecht-fans zitten. Maar 't zijn profspelers. Die zijn allemaal wel wat meer gewend. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nathan De Cat

Meer nieuws

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

08:20
12
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

14:20
1
Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

11:40
8
Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

11:00
4
Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

12:20
Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

14:34
1
Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

07:40
Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

07:20
Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

10:30
32
Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

14:00
Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?

05:30
2
Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

23:00
2
Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

08:40
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

13:30
Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

13:00
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

12:00
17
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

12:40
🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

10:00
1
Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

11:45
21
Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

11:20
Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

19:40
2
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
3
Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

09:30
1
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

17:45
3
Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

09:00
4
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
3
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

16:45
4
"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

07:00
47
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
6
14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

08:00
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
3
Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

20:40
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

06:00
1
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis CCpl CCpl over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd JaKu JaKu over Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade Stefaan_82 Stefaan_82 over "Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage Jacques1963. Jacques1963. over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken rafke pafke rafke pafke over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" franchi franchi over Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les franchi franchi over Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet" Jasperd Jasperd over Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld franchi franchi over Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved