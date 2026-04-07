Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Ondanks het grote verschil in kwaliteit is de rivaliteit tussen Club Brugge en Anderlecht nog altijd heel groot. De fans van blauw-zwart hebben vooral leedvermaak met de sportieve situatie van de Brusselaars. Maar maandag kregen ze een groot deel van de paars-witte fans ook op de achterste poten.

Dat ging dan niet over de stand of het spelniveau. Al klonken de "Ze worden nooit meer kampioen" en "Alle Brusseleirs, da zen sukkeleirs" wel bijzonder luid door het stadion. Dat zijn van die steken waar de Anderlecht-fans wel mee kunnen leven en waarin ze zich meestal ook niet onbetuigd laten.

Nathan De Cat kreeg een striemend fluitconcert over zich heen in Jan Breydel

Al hebben ze daar de laatste jaren niet zoveel aanleiding toe gehad. Maar hun woede op sociale media ging vooral over hoe hun nieuwe chouchou behandeld werd. Nathan De Cat werd heel de match wel uitgefloten, maar het fluitconcert dat er bij zijn vervanging door Jan Breydel ging, mocht gerust als striemend omschreven worden.

Daar had de achterban van Anderlecht het heel moeilijk mee. Een 17-jarige die net voor de Rode Duivels zijn debuut heeft gemaakt zo op de korrel nemen... Waarom? Dat is ook historisch gegroeid vanuit de complottheorie dat bondscoaches eerder talenten uit Neerpede de kans geven dan die uit de Brugse jeugdopleiding.

Onder Roberto Martinez hadden ze daar wel een punt, want die riep al heel snel jongens als Yari Verschaeren op, terwijl die amper was doorgebroken. Dat zijn zaken die blijven leven bij de Brugse supporters. Nu goed, tegenwoordig hebben ze niet te klagen, want er lopen inmiddels - logisch ook gezien het niveau - meer Brugse internationals rond dan van Anderlecht.

Historisch gegroeid omdat Anderlecht-spelers onder Martinez sneller werden opgeroepen

Dat De Cat werd geviseerd is niet meteen logisch, want iedereen ziet het talent dat de 17-jarige bezit. Het was een opportuniteit voor de bondscoach om hem eens in een andere setting aan het werk te zien. Maar er wordt tegenwoordig wel héél veel over hem gesproken in de media. En dat frustreert ook omdat Club Brugge eigenlijk de toon zet in België en het meer over dat tienertalent gaat dan over pakweg een Nicolo Tresoldi of Joaquin Seys.



De Cat kan het trouwens zijn kouwe kleren niet raken. Hij haalde eens zijn schouders op. Hij is opgegroeid met de rivaliteit tussen de beide clubs en kan dat best plaatsen. Het zijn de supporters die het zullen blijven meedragen. Dat hoor je ook in matchen van de Rode Duivels, waar Club-spelers soms ook geviseerd worden in het Koning Boudewijnstadion, waar uiteraard veel Anderlecht-fans zitten. Maar 't zijn profspelers. Die zijn allemaal wel wat meer gewend.