JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

Hans Cornelis is niet langer de coach van Charleroi. Frédéric Taquin is een van de namen die het vaakst werden genoemd als zijn opvolger voor volgend seizoen.

Het was de grote verrassing van deze week in de Belgische voetbalwereld. Na de recente tegenvallende resultaten van Charleroi stuurden de Henegouwers Hans Cornelis de laan uit. Cornelis boekt een reeks van tien wedstrijden zonder overwinning en werd door Nicolas Frutos, de nieuwe sportief directeur, aan de kant gezet.

Het is een beslissing die de trainerscarrousel in de Jupiler Pro League mogelijk weer op gang brengt. Mario Kohnen zal de Zebra's leiden tot het einde van het seizoen, maar daarna zal Frutos mogelijk een trainer aanstellen.

Frédéric Taquin werd niet benaderd door Charleroi

Frutos heeft uiteraard een verleden bij La Louvière. Zou hij dan niet aan Frédéric Taquin denken, de huidige trainer van La Louvière? Taquin reageerde bij RTL Play.

"Ik ben niet benaderd en ik heb het gevoel dat ze tot het einde met hun huidige staf zullen doorgaan. Ik ken Mario heel goed en we kunnen het uitstekend met elkaar vinden. We hebben samen de UEFA Pro-cursus gevolgd en hij is een geweldige kerel, net als Hans", zegt Taquin.



"Het is goed dat ze vertrouwen in hem hebben. Ze hebben niets te verliezen en hij levert echt heel goed werk. Ik wens hem het allerbeste en dan zien we wel welke beslissing Charleroi neemt", sluit hij af.