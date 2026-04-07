Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi heeft het ontslag van Hans Cornelis nu ook officieel bevestigd. In het communiqué maakte de club meteen duidelijk wie de rest van de Europe Play-offs voor de groep zal staan.

Het nieuws raakte dinsdagnamiddag bekend maar het duurde enkele uren voor de officiële bevestiging er kwam: Hans Cornelis is niet langer de hoofdtrainer van Charleroi. De club kwam nu ook met een communiqué.

In het statement van de club maakte Charleroi ook bekend wie nu overneemt. "Mario Kohnen, assistent-trainer, zal de leiding over de A-kern tijdelijk overnemen voor de negen (of tien) resterende wedstrijden in de Europe Play-offs."

De 39-jarige Kohnen was sinds eind maart assistent-coach en krijgt op die manier al een snelle promotie. Hij moet de Europe Play-offs van Charleroi in goede banen leiden.

"Sporting wil een nieuwe dynamiek creëren om het vervolg van de Europe Play-offs vol aan te vatten, met de volgende wedstrijd tegen Antwerp van komende vrijdag al in het vizier", besluiten de Carolo's.



Charleroi staat momenteel voorlaatste in PO2 met 17 punten. De Waalse ploeg kon in zijn laatste tien wedstrijden niet meer winnen en pakte 2 op 30.