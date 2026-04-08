Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League
Matte Smets is de enige(!) veldspeler die dit seizoen nog een enkele minuut miste in de Jupiler Pro League. Hij is momenteel niet in beeld voor het WK 2026. De centrale verdediger weet wat hij nog tekortkomt om (opnieuw) in aanmerking te komen bij de Rode Duivels. Zet hij nog die stap?

Aan het einde van de reguliere competitie verliet Hans Vanaken zijn ploegmaats bij Westerlo - Club Brugge al aan de rust, om een week later forfait te moeten geven voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Dat zijn de enige competitiewedstrijden dit seizoen waarin de Rode Duivel geen volledige 90 minuten afwerkte.

Een kleine maand eerder was Dogucan Haspolat er door een opstapeling van gele kaarten niet bij in de basiself van Westerlo voor de verplaatsing naar Antwerp. De enige 90 minuten die de middenvelder dit seizoen miste. Daarvoor was Ewoud Pletinckx eind december al na 28 minuten uitgevallen in OHL - Cercle, maar hij speelde de week nadien opnieuw en miste dus enkel die 62 minuten.

Waarom we jullie deze statistieken meegeven? Omdat sinds die momenten nog maar zeven spelers álle minuten in de Jupiler Pro League hebben gespeeld, waaronder zes doelmannen: Leo Kokubo (STVV), Davy Roef (AA Gent), Andreas Jungdal (Westerlo), Colin Coosemans (Anderlecht), Marcos Peano (RAAL La Louvière) en Brent Gabriël (Zulte Waregem).

Er blijft dus nog maar één veldspeler over die in de Pro League nog niet vervangen werd: Matte Smets. Hij is sinds zijn komst van STVV in juli 2024 (voor iets meer dan 2 miljoen euro) uitgegroeid tot een vaste waarde bij Racing Genk.



Een bedrag dat toen al aan de lage kant leek, en de 22-jarige Bilzenaar blijft dat ook bewijzen. Vorig seizoen miste de centrale verdediger in de reguliere competitie amper 217 speelminuten en hoorde hij bij de meest gebruikte spelers van onze competitie.

Smets is vooral een betrouwbare verdediger: hij raakt nauwelijks geblesseerd en mist zelden wedstrijden door schorsingen. Een jonge speler die (nog) niet zó hard is doorgebroken dat een transfer naar een van de vijf topcompetities onvermijdelijk werd, maar die stap zal er ooit wel komen. Zijn profiel als echte voetballende verdediger, gecombineerd met zijn betrouwbaarheid, maakt hem precies het type speler dat gegeerd is.

Matte Smets weet wat hij nog nodig heeft om (opnieuw) in beeld te komen bij de Rode Duivels

Intussen wordt Smets op Transfermarkt geschat op 11 miljoen euro. Logisch dus dat hij andere ambities had dan in zijn tweede volledige seizoen in de Cegeka Arena 'slechts' de Europe Play-offs te moeten spelen.

In de strijd om een WK-selectie lijkt de ex-Truienaar momenteel geen hoofdrol te spelen. Smets, die in oktober en november 2024 nog werd opgeroepen door Domenico Tedesco, beseft dat hij vooral op het allerhoogste niveau moet spelen om echt kans te maken. Met een contract tot 2028 zou hij volgend seizoen kunnen mikken op een laatste topjaar bij Genk, om daarna te bekijken of het gras elders niet groener is.

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

