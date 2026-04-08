Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Vincent Kompany was in de wolken na de 1-2-zege van Bayern München op bezoek bij Real Madrid. Hij kwam daarbij ook terug op de sterke prestatie van Manuel Neuer, die op 40-jarige leeftijd indruk blijft maken voor de Duitsers.

Als Bayern München eigenlijk met meer dan twee gemaakte doelpunten uit het Santiago Bernabéu had moeten terugkeren, hadden ze er zelf ook meer dan één kunnen slikken. Toen Real Madrid doordrukte, toverde Manuel Neuer de ene redding na de andere uit zijn handschoenen. Hij werd dan ook verkozen tot Man van de Match.

Vincent Kompany vol lof voor doelman Manuel Neuer

Vincent Kompany weet wat hij aan zijn doelman te danken heeft: "Manuel heeft ongelooflijke reddingen gedaan. Dat hij vandaag nog steeds op dit niveau speelt? Ik weet niet hoe het een paar jaar geleden was, maar hij verbaast me elke dag, op zijn veertigste. Hij is nog altijd een van de beste keepers ter wereld."

De beste doelman uit de geschiedenis? Een journalist bracht Kompany in verlegenheid met die vraag: "Jullie bezorgen me problemen met mijn vriend Thibaut Courtois. Maar ja, hij is een van de allerbesten. En dat toont hij al heel, heel lang", antwoordde Vince the Prince.

Manuel Neuer, een veelbelovend jonkie... om de komende jaren in de gaten te houden

Kompany is goed geplaatst om de verdiensten van Neuer als jonge veertiger te erkennen, want hij is... nog jonger dan hem. "Ik heb het al gezegd: veertig is nog jong. Ik word dit weekend 40 en ik weet dat dat nog jong is. We hadden hem vandaag nodig. Op dit niveau boek je geen succes zonder die momenten van een doelman, een verdediger, een aanvaller… en volgende week zullen we hem opnieuw nodig hebben."

Manuel Neuer krijgt wel steeds meer met fysieke problemen te maken, maar zodra hij op het veld staat, maken zijn reflexen en uitstraling het verschil. Zozeer zelfs dat de sluitpost van Der Rekordmeister zijn contract op het einde van het seizoen mogelijk nog met een jaar zal verlengen.