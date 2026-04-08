Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

Manuel Gonzalez
| 2 reacties
De voorbije maanden vielen de namen van Koen Casteels en Matz Sels meermalig als mogelijke nieuwe doelman bij Club Brugge. Nu duidelijk is dat Simon Mignolet stopt bij blauw-zwart na dit seizoen worden bepaalde geruchten steeds hardnekkiger.

Als het gaat over Koen Casteels? Dan blijft het een heel moeilijke zaak, want die Belgische doelman is in de zandbak heel veel geld aan het verdienen. Bij Club Brugge lijkt het erop dat hij flink zou moeten inleveren, benieuwd of hij dat zou willen.

Als het gaat over Matz Sels? Dan zou vooral zijn team Nottingham Forest dwars liggen. Bij zijn team is Sels een belangrijke speler geworden de voorbije jaren en dus lijken ze hem niet zomaar kwijt te gaan willen deze zomer.

Al is er wel nog een mogelijke voorwaarde waarop het volgens Football Insider wél zou kunnen voor Club Brugge om hem in huis te halen. Dat is als Nottingham Forest dit seizoen zou moeten degraderen naar de Championship.

Met nog zeven speeldagen te gaan staat Nottingham Forest amper drie punten boven de rode lijn van de achttiende plaats van West Ham United. Het wordt de komende twee maanden dan ook zeker nog opletten geblazen. 

Sels verdedigde in eigen land het doelvlak van KAA Gent én RSC Anderlecht. Een overstap naar Club Brugge zou nog steeds heel gevoelig kunnen liggen in ons land. Benieuwd of het er van zou kunnen gaan komen.

