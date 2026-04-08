Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Einde verhaal voor Nicolas Verkooijen (19) bij PSV. Onze jonge landgenoot zal binnenkort andere oorden opzoeken.

Verkooijen maakte het nieuws zelf bekend bij het Eindhovens Dagblad. "Ik heb vorige week aangegeven dat ik de club verlaat", vertelt de jonge middenvelder.

Met pijn in het hart

"Ik maak een nieuwe stap in mijn ontwikkeling. Aan de ene kant is het heel jammer. Ik ben hier al ontzettend lang, maar de kans doet zich nu voor om voor iets anders te gaan. Ik heb de beslissing gemaakt met pijn in het hart."

"Ik vind het heel moeilijk, want ik voel me hier ontzettend thuis", vervolgt Verkooijen. "Maar er is interesse van meerdere clubs, ook vanuit Duitsland. Daar ga ik de komende tijd met een aantal mensen naar kijken en dan hak ik de knoop door."

Verkooijen ziet zijn contract eind dit seizoen aflopen en zal dat niet verlengen. Hij speelt een uitstekend seizoen bij Jong PSV, waar hij al acht keer de weg naar het doel vond in de Keuken Kampioen Divisie.



Door zijn goede prestaties mocht hij proeven van het werk bij de grote jongens. Hij mocht vijf keer invallen bij de hoofdmacht, waaronder in de topper tegen Feyenoord.