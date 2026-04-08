Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Het verhaal van Ralf Seuntjes leest stilaan als een echte roman. En er komt nog geen einde aan zijn voetbalsprookje, want er staat een contractverlenging in de sterren geschreven. Maar eerst promotie proberen te verzilveren?

Het seizoen van Ralf Seuntjes is fabelachtig te noemen. Week in week uit was de aanvaller goed bij schot. Seuntjens was zo al goed voor zeventien doelpunten én acht assists dit seizoen, heel erg straf van de ervaren speler.

Gaat het verhaal van Ralf Seuntjes verder bij Lommel?

Weinig spelers die qua statistieken bij hem in de buurt blijven. De aanvaller is 36 jaar oud, maar hoopt door te gaan in ons land. "Ik hoop volgend jaar hier nog te voetballen", klonk het na het duel tegen Franc Borains al bij Het Laatste Nieuws.

Seuntjens heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. Hij belandde in de zomer van 2025 transfervrij bij Lommel, nadat hij de overstap maakte van het Nederlandse De Graafschap. Een overstap die hij zich nog niet heeft beklaagd.

Lommel maakt nog aanspraak op promotie

Volgens Voetbal International lopen er ondertussen gesprekken tussen speler en club om ook na deze zomer met elkaar verder te gaan. Op die manier zou er een nieuw hoofdstuk kunnen worden geschreven voor de speler, die in 2022 nog te maken kreeg met kanker.



Lommel maakt bovendien nog kans om naar de Jupiler Pro League te promoveren. Het team stevent af op de vierde plaats in de competitie en voorlopig zou het pad naar de JPL lopen via Patro Eisden, vervolgens Beerschot of Club Luik en vervolgens Dender.