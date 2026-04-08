Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Foto: © photonews
Word fan van Lommel SK! 212

Het verhaal van Ralf Seuntjes leest stilaan als een echte roman. En er komt nog geen einde aan zijn voetbalsprookje, want er staat een contractverlenging in de sterren geschreven. Maar eerst promotie proberen te verzilveren?

Het seizoen van Ralf Seuntjes is fabelachtig te noemen. Week in week uit was de aanvaller goed bij schot. Seuntjens was zo al goed voor zeventien doelpunten én acht assists dit seizoen, heel erg straf van de ervaren speler.

Gaat het verhaal van Ralf Seuntjes verder bij Lommel? 

Weinig spelers die qua statistieken bij hem in de buurt blijven. De aanvaller is 36 jaar oud, maar hoopt door te gaan in ons land. "Ik hoop volgend jaar hier nog te voetballen", klonk het na het duel tegen Franc Borains al bij Het Laatste Nieuws.

Seuntjens heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. Hij belandde in de zomer van 2025 transfervrij bij Lommel, nadat hij de overstap maakte van het Nederlandse De Graafschap. Een overstap die hij zich nog niet heeft beklaagd.

Lommel maakt nog aanspraak op promotie

Volgens Voetbal International lopen er ondertussen gesprekken tussen speler en club om ook na deze zomer met elkaar verder te gaan. Op die manier zou er een nieuw hoofdstuk kunnen worden geschreven voor de speler, die in 2022 nog te maken kreeg met kanker.


Lommel maakt bovendien nog kans om naar de Jupiler Pro League te promoveren. Het team stevent af op de vierde plaats in de competitie en voorlopig zou het pad naar de JPL lopen via Patro Eisden, vervolgens Beerschot of Club Luik en vervolgens Dender.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
Ralf Seuntjes

Meer nieuws

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

11:00
Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

10:30
1
Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

10:00
4
De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

09:30
4
'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

08:41
9
Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

08:20
Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

08:05
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

07:00
Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

07:45
1
Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

07:20
'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

07:00
6
Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

06:30
2
Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

06:00
Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

23:00
3
Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

22:45
🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

22:30
5
Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

22:00
Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

22:10
Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

21:20
Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

21:40
2
Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

21:00
De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

20:40
Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

20:00
3
Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

20:20
Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

19:40
1
Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

19:20
Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

19:00
16
Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

18:40
Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

18:20
1
Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

18:00
Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

17:40
3
🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

17:20
Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

16:45
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

16:55
Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

16:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 10/04 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 10/04 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 11/04 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 11/04 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 11/04 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 11/04 Jong Genk Jong Genk
SK Beveren SK Beveren 12/04 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 12/04 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" Alex Del Piero Alex Del Piero over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" Green kill Green kill over Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode OH boy OH boy over Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Atletico1988 Atletico1988 over Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken pief pief over Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved