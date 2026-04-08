Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Bruny Nsimba trekt op het einde van het seizoen naar Standard. Toch zorgde een artikel in Het Nieuwsblad vanmorgen even voor verwarring. Even paniek in de tent? Neen, dat was uiteindelijk niet nodig.

Twee weken geleden kondigde Standard officieel de komst van Bruny Nsimba aan voor de komende drie seizoenen. Een aankondiging recht onder de neus van Cercle Brugge, dat ook aasde op de spits van Dender.

Vanochtend verslikten heel wat Rouches-supporters zich in hun koffie bij het openen van een artikel in Het Nieuwsblad. Daarin stond dat de speler, ondanks de officiële aankondiging en het getekende contract, zich had teruggetrokken en uiteindelijk voor de Bruggelingen had gekozen.

Een haast onvoorstelbare plotwending, zeker nadat we de speler al onder zijn nieuwe kleuren hadden zien poseren en zijn contract hadden zien ondertekenen. Hoe kon hij daarop terugkomen, met alle bindende waarde van een handtekening?

Aprilgrap die fout loopt

Het antwoord is op zijn minst verrassend. Nsimba is in werkelijkheid nooit teruggekomen op de overeenkomst met het Standard, hij wordt deze zomer gewoon een Rouche. De reden voor dat nepnieuws? Een ongelukkig geprogrammeerde aprilgrap van de krant, die een woensdag te laat online kwam, een week na 1 april.



Iedereen was zich snel bewust van de programmeerfout. Die fout leidde er wel toe dat zowel Standard als Cercle de info moesten verifiëren, want ook zij waren verrast door een aankondiging die uit het niets leek te komen. Bruny Nsimba zal er ongetwijfeld om kunnen lachen wanneer hij zijn debuut maakt bij de Rouches.