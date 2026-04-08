Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Hans Vanaken wil niet meer weg bij Club Brugge. En dus willen ze er bij blauw-zwart werk van maken om hem langer in huis te houden. Een contractverlenging ligt stilaan op tafel en er wordt gesproken tussen speler en Club.

Simon Mignolet? Die stopt na dit seizoen als voetballer bij Club Brugge en in het algemeen. En dus was er even de vraag wat Hans Vanaken zou doen. Nog één keer cashen in het buitenland? Ook stoppen? Het speelde even in zijn hoofd.

Contract Hans Vanaken loopt af in juni 2027

Maar de Limburger is hondstrouw en dus was al snel duidelijk dat hij 'gewoon' bij Club Brugge wil blijven. Hij voelt er zich na meer dan tien jaar nog steeds compleet thuis én hij is nog steeds van onschatbare waarde voor blauw-zwart.

En dus moet er nu ook een nieuw contract gaan komen. De huidige verbintenis van Vanaken loopt af in juni 2027, maar er lopen gesprekken om langer door te gaan. Volgens Het Nieuwsblad gaan de gesprekken de goede kant uit.

Hans Vanaken mikt op twee jaar extra, gesprekken met Club Brugge lopen

Vanaken zit dit seizoen alweer aan negen goals en vijf assists en speelde tot nu toe opnieuw nagenoeg alles, waardoor hij van grote waarde is. De 33-jarige spelmaker zou mikken op twee jaar extra in zijn nieuwe contract.


Meestal gaan clubs boven een bepaalde leeftijd vooral over tot contractverlengingen voor één jaar, maar in het geval van Vanaken willen ze gezien zijn waarde mogelijk wel een uitzondering gaan maken. De komende dagen mag groen licht verwacht worden.

Meer nieuws

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

10:30
Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

11:00
Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

10:00
4
De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

09:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

07:00
'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

07:00
6
Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

09:00
'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

08:41
9
Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

08:20
Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

07:20
Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

07:45
1
🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

22:30
5
Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

06:00
Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

06:30
2
Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

21:00
Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

23:00
3
Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

22:45
Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

22:10
Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

20:20
Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

22:00
Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

20:00
3
Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

21:40
2
De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

20:40
Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

21:20
Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

18:20
1
Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

18:00
Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

19:00
16
Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

18:40
Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

19:40
1
Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

19:20
Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

16:00
3
🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

17:20
Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

16:45
Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
45
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

17:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

