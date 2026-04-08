Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Hans Vanaken wil niet meer weg bij Club Brugge. En dus willen ze er bij blauw-zwart werk van maken om hem langer in huis te houden. Een contractverlenging ligt stilaan op tafel en er wordt gesproken tussen speler en Club.

Simon Mignolet? Die stopt na dit seizoen als voetballer bij Club Brugge en in het algemeen. En dus was er even de vraag wat Hans Vanaken zou doen. Nog één keer cashen in het buitenland? Ook stoppen? Het speelde even in zijn hoofd.

Contract Hans Vanaken loopt af in juni 2027

Maar de Limburger is hondstrouw en dus was al snel duidelijk dat hij 'gewoon' bij Club Brugge wil blijven. Hij voelt er zich na meer dan tien jaar nog steeds compleet thuis én hij is nog steeds van onschatbare waarde voor blauw-zwart.

En dus moet er nu ook een nieuw contract gaan komen. De huidige verbintenis van Vanaken loopt af in juni 2027, maar er lopen gesprekken om langer door te gaan. Volgens Het Nieuwsblad gaan de gesprekken de goede kant uit.

Hans Vanaken mikt op twee jaar extra, gesprekken met Club Brugge lopen

Vanaken zit dit seizoen alweer aan negen goals en vijf assists en speelde tot nu toe opnieuw nagenoeg alles, waardoor hij van grote waarde is. De 33-jarige spelmaker zou mikken op twee jaar extra in zijn nieuwe contract.



Meestal gaan clubs boven een bepaalde leeftijd vooral over tot contractverlengingen voor één jaar, maar in het geval van Vanaken willen ze gezien zijn waarde mogelijk wel een uitzondering gaan maken. De komende dagen mag groen licht verwacht worden.