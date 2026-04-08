Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Club Brugge is achter de schermen al anderhalve maand bezig te proberen het contract van Raphaël Onyedika open te breken. Dat is vooral een economische keuze, want op die manier kunnen ze de jackpot vangen.

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ...

Heel wat spelers zijn de voorbije maanden door de Champions League en de prestaties in eigen land in de kijker komen te staan van de absolute top van Europa. Wie uiteindelijk zal vertrekken en wie niet? Dat moet nog blijken.

Club Brugge speurt ook al de markt af naar mogelijke opvolgers én naar een nieuw doelman, nu Simon Mignolet besloot om te stoppen. Op het middenveld is nu al duidelijk dat Onyedika deze zomer zijn transfer zal krijgen.

Tegen de juiste prijs natuurlijk. Om die prijs nog wat op te drijven, is Club Brugge al anderhalve maand bezig met een contractverlenging van de Nigeriaan. Dat hebben ze eerder ook al gedaan met Joel Ordonez, ook daar om de prijs op te drijven.


Op die manier moet blauw-zwart niet verkopen als het juiste bedrag niet op tafel komt. Het kan de jackpot voor de middenvelder alleen maar verhogen. Galatasaray SK, Aston Villa en VfL Wolfsburg wilden de 24-jarige Nigeriaan er al héél graag bij afgelopen zomer, binnenkort zullen er nog meer teams zich roeren.

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

13:30
Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen Analyse

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

