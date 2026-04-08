Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Club Brugge is achter de schermen al anderhalve maand bezig te proberen het contract van Raphaël Onyedika open te breken. Dat is vooral een economische keuze, want op die manier kunnen ze de jackpot vangen.

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ...

Club Brugge al anderhalve maand aan het werken achter de schermen

Heel wat spelers zijn de voorbije maanden door de Champions League en de prestaties in eigen land in de kijker komen te staan van de absolute top van Europa. Wie uiteindelijk zal vertrekken en wie niet? Dat moet nog blijken.

Club Brugge speurt ook al de markt af naar mogelijke opvolgers én naar een nieuw doelman, nu Simon Mignolet besloot om te stoppen. Op het middenveld is nu al duidelijk dat Onyedika deze zomer zijn transfer zal krijgen.

Club Brugge gaat aan de slag met Raphaël Onyedika

Tegen de juiste prijs natuurlijk. Om die prijs nog wat op te drijven, is Club Brugge al anderhalve maand bezig met een contractverlenging van de Nigeriaan. Dat hebben ze eerder ook al gedaan met Joel Ordonez, ook daar om de prijs op te drijven.



Op die manier moet blauw-zwart niet verkopen als het juiste bedrag niet op tafel komt. Het kan de jackpot voor de middenvelder alleen maar verhogen. Galatasaray SK, Aston Villa en VfL Wolfsburg wilden de 24-jarige Nigeriaan er al héél graag bij afgelopen zomer, binnenkort zullen er nog meer teams zich roeren.