Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

Hoe zit het nu concreet met Romelu Lukaku? De aanvaller is nog altijd aan het revalideren in ons land en keerde nog altijd niet terug naar Napels. Daardoor is er heel wat te doen over de aanvaller van de Rode Duivels.

Romelu Lukaku zegde af voor de interlands van de Belgian Red Devils in de Verenigde Staten tegen de Verenigde Staten en Mexico. Terug naar Napels dus? Neen, want de speler bleef in ons land om verder te revalideren.

Hoe is de relatie tussen Lukaku en Napoli op dit moment?

Daar konden ze in Napels niet mee lachen en zo werd de boel op scherp gesteld. Er zouden mogelijk sancties volgen als Big Rom zich niet zou melden in Zuid-Italië. Wat de Rode Duivel tot op heden nog niet heeft gedaan.

De voorbije dagen werd er achter de schermen intens overlegd. Napoli wil duidelijkheid over de situatie van de Belgische spits en afgelopen weekend stond er een gesprek gepland. Ondertussen blijft Lukaku wel gewoon zijn koers varen.

Romelu Lukaku volop aan het revalideren

Die voerde hem deze week ook naar ... de Bosuil. De ex-speler van RSC Anderlecht dook op in Antwerpen, waar hij verder aan het revalideren is. Daarbij volgde ook een individuele training op de velden achter tribune 2.



Volgens Het Nieuwsblad werd hij door een aantal buurtbewoners gespot. Uiteraard gaat het enkel over revalideren en is er (vooralsnog) geen sprake van een terugkeer naar ons land, laat staan naar Royal Antwerp FC.