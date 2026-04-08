Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München heeft de beste papieren richting halve finales na de 1-2 zege op het veld van Real Madrid. Vincent Kompany loopt met zichzelf niet te koop, maar toont zich wel tevreden over de prestatie van zijn team.

Beseft het Belgische voetbal wel echt wat Vincent Kompany momenteel aan het klaarspelen is bij Bayern Bayern München? De recordkampioen is nog lang niet bij de 'beker met de grote oren', maar onder Vince the Prince heeft Bayern duidelijk zijn spelplezier én zijn trots als walsmachine teruggevonden.

Vincent Kompany houdt de voetjes op de grond

Toch weet Kompany dat er nog niets beslist is: "Het voelde alsof de match voortdurend op een mespunt stond. Het kon alle kanten uit. We voelden dat we meer én betere kansen hadden. Ik hoop dat, als we volgende week opnieuw zulke mogelijkheden krijgen, we er in de Allianz Arena meer afmaken. Twee goals hier is sowieso niet slecht, dat nemen we mee", vertelde hij in de catacomben van het Santiago Bernabéu.

"Iedereen in de kleedkamer was heel, heel rustig. We hebben gewonnen, maar we moeten opnieuw winnen om ons te kwalificeren. Winnen in het Santiago Bernabéu is iets speciaals. Als je daarin slaagt, toont dat dat je tot grootse dingen in staat bent. Maar deze dubbele confrontatie is nog niet voorbij", ging hij verder.

Bayern München: een trein die aan volle snelheid raast

Feit blijft: zijn Bayern maakte indruk. Domineren in de Bundesliga is één ding, zó veel kansen bij elkaar voetballen in het hol van de leeuw tegen Real is iets anders. "Dit team heeft het recht én de vrijheid verdiend om zo te spelen. Ze spelen zó goed dat ik mijn aanpak niet ga veranderen afhankelijk van de tegenstander."


Het klinkt als het verhaal van een groep en een staf die elkaar volledig vertrouwen: "Ik herinner me nog van toen ik speler was en we zulke matchen hadden: wat je dan wil, is dat je de vrijheid krijgt om jezelf te zijn. En dan doet het talent de rest. Al het andere is van marginaal belang."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Vincent Kompany

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" Alex Del Piero Alex Del Piero over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" Green kill Green kill over Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode OH boy OH boy over Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Atletico1988 Atletico1988 over Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken pief pief over Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved