Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Bayern München heeft de beste papieren richting halve finales na de 1-2 zege op het veld van Real Madrid. Vincent Kompany loopt met zichzelf niet te koop, maar toont zich wel tevreden over de prestatie van zijn team.

Beseft het Belgische voetbal wel echt wat Vincent Kompany momenteel aan het klaarspelen is bij Bayern Bayern München? De recordkampioen is nog lang niet bij de 'beker met de grote oren', maar onder Vince the Prince heeft Bayern duidelijk zijn spelplezier én zijn trots als walsmachine teruggevonden.

Vincent Kompany houdt de voetjes op de grond

Toch weet Kompany dat er nog niets beslist is: "Het voelde alsof de match voortdurend op een mespunt stond. Het kon alle kanten uit. We voelden dat we meer én betere kansen hadden. Ik hoop dat, als we volgende week opnieuw zulke mogelijkheden krijgen, we er in de Allianz Arena meer afmaken. Twee goals hier is sowieso niet slecht, dat nemen we mee", vertelde hij in de catacomben van het Santiago Bernabéu.

"Iedereen in de kleedkamer was heel, heel rustig. We hebben gewonnen, maar we moeten opnieuw winnen om ons te kwalificeren. Winnen in het Santiago Bernabéu is iets speciaals. Als je daarin slaagt, toont dat dat je tot grootse dingen in staat bent. Maar deze dubbele confrontatie is nog niet voorbij", ging hij verder.

Bayern München: een trein die aan volle snelheid raast

Feit blijft: zijn Bayern maakte indruk. Domineren in de Bundesliga is één ding, zó veel kansen bij elkaar voetballen in het hol van de leeuw tegen Real is iets anders. "Dit team heeft het recht én de vrijheid verdiend om zo te spelen. Ze spelen zó goed dat ik mijn aanpak niet ga veranderen afhankelijk van de tegenstander."



Het klinkt als het verhaal van een groep en een staf die elkaar volledig vertrouwen: "Ik herinner me nog van toen ik speler was en we zulke matchen hadden: wat je dan wil, is dat je de vrijheid krijgt om jezelf te zijn. En dan doet het talent de rest. Al het andere is van marginaal belang."