Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Bij RSC Anderlecht staat Jérémy Taravel momenteel aan het roer. Na het ontslag van Besnik Hasi werd ook Maartens Martens even genoemd als mogelijke opvolger. Onze landgenoot legt uit waarom het niets geworden is.

Martens werd in januari van dit jaar ontslagen door de Nederlandse club AZ. Een 3-1-nederlaag tegen PEC Zwolle was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen in Alkmaar.

In ons land werd Besnik Hasi begin februari de laan uitgestuurd. De timing leek perfect te zijn om Martens naar Brussel te halen. De voormalige Rode Duivel ging bij Pickx Sports zelf dieper in op het dossier. Zo geeft hij aan dat hij niet de eerste keus was.

Anderlecht voerde gesprekken met Martens

"Er zijn wel wat gesprekken gevoerd hoor. Ze hebben uiteindelijk geïnformeerd, maar er is wat tijd over gegaan. De keuze viel toen, denk ik, maar dat weet ik niet 100% zeker, want dat hebben ze niet aan mij verteld, op Schreuder."

"Dat is toen niet gebeurd om verschillende redenen en nu zijn ze met de assistent-trainer verder gegaan. Ze hebben uiteindelijk ook de finale van de beker gehaald."

"Dat was wel even hectisch, want ik was net ontslagen, net weg uit Nederland. En dan zijn er toch wel wat gesprekken gevoerd. Maar als dat eenmaal van de baan was, toen heb ik even gezegd: "Nu even rust"."



