Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4342

Bij RSC Anderlecht staat Jérémy Taravel momenteel aan het roer. Na het ontslag van Besnik Hasi werd ook Maartens Martens even genoemd als mogelijke opvolger. Onze landgenoot legt uit waarom het niets geworden is.

Martens werd in januari van dit jaar ontslagen door de Nederlandse club AZ. Een 3-1-nederlaag tegen PEC Zwolle was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen in Alkmaar.

In ons land werd Besnik Hasi begin februari de laan uitgestuurd. De timing leek perfect te zijn om Martens naar Brussel te halen. De voormalige Rode Duivel ging bij Pickx Sports zelf dieper in op het dossier. Zo geeft hij aan dat hij niet de eerste keus was.

Anderlecht voerde gesprekken met Martens

"Er zijn wel wat gesprekken gevoerd hoor. Ze hebben uiteindelijk geïnformeerd, maar er is wat tijd over gegaan. De keuze viel toen, denk ik, maar dat weet ik niet 100% zeker, want dat hebben ze niet aan mij verteld, op Schreuder."

"Dat is toen niet gebeurd om verschillende redenen en nu zijn ze met de assistent-trainer verder gegaan. Ze hebben uiteindelijk ook de finale van de beker gehaald."

"Dat was wel even hectisch, want ik was net ontslagen, net weg uit Nederland. En dan zijn er toch wel wat gesprekken gevoerd. Maar als dat eenmaal van de baan was, toen heb ik even gezegd: "Nu even rust"."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Maarten Martens

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
08:00
09:30
09:00
21:40
1
08:20
07:40
3
07:01
10
06:30
22:00
1
23:00
22:30
21:20
19:50
2
21:00
20:20
1
20:00
19:00
1
17:20
19:40
17:00
10
19:20
18:40
2
18:20
1
17:40
18:00
16:30
7
16:00
12:00
3
13:30
15:30
8
15:00
14:30
2
08/04
19
14:00
1
11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat FC Bubbles FC Bubbles over Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage Boktor Boktor over "Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage Svédél Svédél over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' Swakke25 Swakke25 over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Swakke25 Swakke25 over Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League André Coenen André Coenen over Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak" André Coenen André Coenen over 'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht' André Coenen André Coenen over 'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer' UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved