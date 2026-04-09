Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

De passage voor de Licentiecommissie blijft voor een groot deel van de Belgische clubs een gevreesd moment. Op 24 april weten ze allemaal waar ze aan toe zijn.

Het is elk jaar opnieuw een cruciaal en gevreesd moment aan het einde van het seizoen: de passage voor het Auditoraat van de Belgische voetbalbond, gevolgd door de Licentiecommissie van het profvoetbal.

Dit jaar behoren onder meer SV Zulte Waregem, FCV Dender EH en RWDM Brussels tot de slechte leerlingen. Zij kregen geen gunstig advies van het Auditoraat en zullen hun dossier moeten verdedigen voor de Licentiecommissie.

In de Challenger Pro League circuleren namen als Lommel SK, Olympic Charleroi en Francs Borains. RFC Liège kreeg dan weer een eerste positief advies voor een D1B-licentie, maar een negatief voor D1A. De club wil dat dossier nog aanvullen, terwijl ze op de drempel van de eindronde staan.

Zulte Waregem en Dender kregen eerder een negatief advies

De clubs uit de Pro League krijgen op 24 april duidelijkheid. Al deze teams, goed voor bijna een kwart van de profclubs in België, zullen na hun verschijning voor de Licentiecommissie weten waar ze aan toe zijn.

Zo verscheen KAS Eupen woensdag al voor de commissie. Algemeen directeur Christoph Henkel en financieel directeur Thomas Herbert trokken naar Tubeke om hun dossier toe te lichten. De commissie stelde geen bijkomende vragen en kende de licentie toe aan de Panda’s.





Op 24 april volgt de officiële bekendmaking van alle beslissingen van de Licentiecommissie. Clubs die niet in dit overzicht vermeld zijn, kregen eerder al een eerste positief advies.