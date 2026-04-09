Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Romelu Lukaku verblijft momenteel in België, waar hij werkt aan zijn terugkeer na blessureleed. De spits van SSC Napoli kiest ervoor om zijn revalidatie niet in Italië, maar in eigen land af te werken. En dat combineert hij met tijd met zijn zoontjes.

Die keuze valt niet overal in goede aarde. Binnen Napoli klinkt er ongenoegen over het feit dat hun spits niet op de club zelf revalideert. Sportief directeur Giovanni Manna liet zich daar al duidelijk over uit: “Ik denk en hoop dat Romelu over een week terugkeert. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Maar hij weet dat er gevolgen zullen zijn.”

Ondertussen werd Lukaku woensdag gespot op de oefenvelden van Antwerp, waar hij op de Bosuil een individuele trainingssessie afwerkte. Buurtbewoners zagen hoe hij er in alle rust aan zijn herstel werkte.

Naast zijn revalidatie geniet Lukaku zichtbaar ook van zijn tijd in België om zijn zoon van dichtbij te volgen. De zevenjarige Romeo, actief bij de jeugd van Anderlecht, kon rekenen op de aandacht van zijn vader tijdens een jeugdtornooi in Schaarbeek.

Lukaku samen met Olivier Giroud aan de zijlijn

En daar bleef het niet bij, want ook in de Westhoek dook ‘Big Rom’ op langs de zijlijn. Op de velden van KVK Westhoek woonde hij het Ypres Tournament bij, waar jonge talenten zich konden tonen.

Opvallend: ook Olivier Giroud was aanwezig op het tornooi. De Franse spits, wereldkampioen in 2018, zag er zijn zoon in actie bij de jeugd van Lille, wat zorgde voor een bijzonder internationaal tintje langs het veld.