Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Iets minder dan twee jaar na zijn komst kondigt Dieumerci Ndongala zijn vertrek aan bij de Turkse tweedeklasser Bandırmaspor wegens onbetaalde lonen. De 34-jarige flankaanvaller hangt de schoenen echter nog niet aan de haak.

In vergelijking met anderen heeft Dieumerci Ndongala sinds zijn vertrek uit België en bij Racing Genk, in augustus 2020, niet zo heel veel gereisd.

Voor 350.000 euro werd hij verkocht aan APOEL Nicosia. De ex-speler van Standard, Sporting Charleroi en AA Gent bracht vijf seizoenen door in de Cypriotische competitie, die hij in 2023-2024 won.

In januari 2025 verliet Dieumerci Ndongala het eiland om naar Turkije te trekken en aan te sluiten bij Bandırmaspor, destijds in de tweede klasse. Een club waar onder meer de ex-speler van KV Kortrijk Billal Messaoudi en Cédric Hountondji spelen... die blijkbaar geen familieband heeft met de aanvaller Andreas, die aan Standard werd verhuurd.

Goed. Vijftien maanden na zijn komst heeft Dieumerci Ndongala (34) woensdagavond via zijn sociale media zijn vertrek bij de Turkse club aangekondigd. De vleugelspeler en ex-international van Congo (2 caps in 2015) klaagt achterstallige lonen aan.

"Ik heb besloten mijn contract te ontbinden enkel en alleen wegens herhaaldelijke betalingsachterstanden, maar ik zal heel mooie herinneringen bewaren aan mijn tijd bij de club. Ik wil Bandırmaspor, de supporters, mijn ploegmaats, de staf en iedereen die voor de club werkt bedanken voor hun steun en professionalisme. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst. Het is tijd om de batterijen op te laden en me voor te bereiden op het volgende hoofdstuk", besloot Dieumerci Ndongala, die dus nog niet uitgekeken lijkt op de voetbalwereld.



