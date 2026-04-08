Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

RSC Anderlecht opende de play-offs met een nederlaag bij Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck neemt zijn ex-ploeg onder de loep en is scherp.

Anderlecht werd voor de rust overrompeld door Club Brugge en trok naar de kleedkamer met een 3-0-achterstand. Na de pauze zagen we een ander RSCA dat zich terug in de wedstrijd knokte tot 3-2, maar uiteindelijk verloor met 4-2.

Het ontslag van Besnik Hasi had totaal geen zin

Paars-wit staat zo opnieuw met de voeten op de grond na een 0 op 9. "Bij elk zonnig moment denken ze bij Anderlecht dat de zonnekoning naar beneden gaat komen om hen prijzen te schenken", verklaart Hein Vanhaezebrouck bij Sporza.

"Besnik Hasi is ontslagen, maar dat had voor mij totaal geen zin, want het probleem blijft hetzelfde", vindt hij. "De groep is dezelfde, er worden dezelfde dingen gedaan als onder Hasi. Daar zaten goede momenten bij, net zoals veel mindere momenten."

"En dat gaat niet veranderen. Het zal al een prestatie zijn als Anderlecht 4e eindigt. Begin daarmee en kijk dan of een 3e plaats kan", richt hij zich tot de Brusselaars.

Anderlecht is momenteel zesde in de Champions' Play-offs, met twee punten achterstand op het duo KV Mechelen-KAA Gent. Op speeldag 2 ontvangt het de Buffalo's in een belangrijk duel om de vierde plaats.