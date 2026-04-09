Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"
Simon Mignolet houdt er na dit seizoen mee op. Onze landgenoot is 38, maar ziet ondertussen Manuel Neuer nog schitteren op zijn 40e. Wat is het geheim van de Duitser?

Mignolet behoort in de herfst van zijn carrière nog steeds tot de beste doelmannen van ons land. De Limburger is nog steeds de onbetwiste nummer één van Club Brugge en hoopt zijn carrière in schoonheid af te sluiten met een titel.

Manuel Neuer zette eergisteren een topprestatie neer op het veld van Real Madrid. De Duitser is 40, maar behoort nog steeds tot de Europese top. Sporza wilde van Mignolet weten of Neuer de GOAT is.

"Het is niet eenvoudig om doelmannen over de generaties te vergelijken", waagt Mignolet zich niet aan grootspraak. "Er zijn veel doelmannen die met hun specifieke kwaliteiten hun stempel hebben gedrukt."

"Je kunt wel zeggen dat Neuer de eerste moderne, meevoetballende doelman is. Hij is nochtans, net als ik, opgegroeid toen er andere principes golden. Nu krijgen alle doelmannen dat meevoetballen mee bij hun opleiding. Er wordt soms zelfs meer de nadruk opgelegd dan op het pakken van ballen."

"Neuer kan het allebei: hij is een heel goeie "shot stopper" en daarnaast kan hij fantastisch meevoetballen. Hij is heel compleet", vindt Mignolet. Neuer heeft een contract tot het einde van het seizoen, maar er wordt hier en daar al gespeculeerd over een verlenging van die overeenkomst.

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

