Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

KV Kortrijk heeft zijn slag thuisgehaald in het dossier rond de gestaakte wedstrijd tegen Seraing. Ook het BAS gaf de Kerels gelijk, waardoor de forfaitzege definitief is en het behoud plots een flinke boost krijgt.

Enkele weken geleden werden de supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd Seraing - KV Kortrijk zwaar teleurgesteld. Na een kleine brand in het stadion kon de match niet meer doorgaan, waardoor iedereen gewoon naar huis werd gestuurd.

Ook de spelers van KV Kortrijk, die samen met Seraing al opgewarmd hadden, keerden huiswaarts. Er werd besloten dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het werd later een heel lastig dossier voor beide ploegen.

De Kerels waren ervan overtuigd dat Seraing er niet genoeg aan had gedaan om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan. De Disciplinaire Raad oordeelde hetzelfde en kende een forfaitzege toe aan KV Kortrijk.

De Waalse ploeg ging in beroep bij het BAS, maar vangt bot. Dinsdag werd ook door het BAS bevestigd dat KVK een forfaitzege krijgt. De club reageerde al kort op de beslissing en toont zich gelukkig.

"KV Kortrijk neemt kennis van deze beslissing en ziet hierin de logische bevestiging van een dossier waarin de verantwoordelijkheden van bij de start helder waren", klinkt het. Hierdoor nemen de Kerels een voorsprong van 4 punten op Beerschot.



