Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Bij afwezigheid van Morten Hjulmand kan Zeno Debast door zijn coach Rui Borges in de basis op het middenveld worden gezet voor de heenwedstrijd van de Champions League-kwartfinale tegen Arsenal. Dat zou niet voor het eerst zijn, maar het blijft wel een echte test voor onze Rode Duivel.

Dinsdagavond is het tijd voor de heenwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League, met twee mooie affiches op het programma: het bezoek van het Bayern München van Vincent Kompany aan Real Madrid, en dat van Arsenal aan Sporting Clube de Portugal.

Op papier zijn de Portugezen uitgesproken underdogs na hun comeback tegen Bodo/Glimt. Tegen de leider in de Premier League wacht hen een zware klus, zeker omdat ze een belangrijke pion moeten missen.

Door een schorsing na een opeenstapeling van gele kaarten is aanvoerder en onbetwiste basisspeler op het middenveld Morten Hjulmand, 27-voudig Deens international, er niet bij. Dat dwingt coach Rui Borges tot een cruciale keuze om zijn nummer 6 te vervangen.

Zeno Debast in de basis op het middenveld tegen Arsenal?

Twee opties lijken zich aan te dienen: de jonge Joao Simoes (19) laten starten naast Hidemasa Morita, of daar... Zeno Debast posteren, die sinds zijn komst naar Sporting al een paar keer op die positie heeft ingesprongen. 


Volgens de voorspellingen van de Portugese krant A Bola en het Franse L'Équipe zou de voorkeur trouwens uitgaan naar de Rode Duivel. Het is nog wachten tot om en bij 20.00 uur om de exacte basiself van Rui Borges te kennen, maar dat nieuws kan deze Champions League-wedstrijd een extra dimensie geven.

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

